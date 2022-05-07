Очевидці повідомляють про вибухи у Миколаєві
Субота, 7 травня 2022, 23:57
Ввечері 7 травня у Миколаєві чутно вибухи.
Джерело: Суспільне, Україна Online
Деталі: Видання з посиланням на власних кореспондентів, що перебувають у місті, пише про звуки вибухів.
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Дослівно: "У Миколаєві чути вибухи".
Деталі: Про вибухи, що лунають, також пише Telegram-канал Україна Online, де опублікували відповідне аудіо, записане в місті.
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Оновлено: Згодом стало відомо, що над Миколаївською областю українські захисники збили російську крилату ракету, яку ворог випустив зі стратегічного бомбардувальника.