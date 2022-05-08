Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Неділя, 8 травня 2022, 00:45
На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники 7 травня відбили 9 атак окупантів, знищили 19 танків ворога, один гелікоптер Мі-28Н.
Джерело: угруповання Об'єднаних сил
Дослівно: "7 травня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога.
Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема українські захисники знищили 19 танків, 20 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальні броньовані автомобілі, одну одиницю спеціальної інженерної техніки та 6 автомобілів ворога".
Деталі: Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий ударний гелікоптер Мі-28Н та 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".