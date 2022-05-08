Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС

Мазуренко Альона Неділя, 8 травня 2022, 00:45
фото: ООС

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники 7 травня відбили 9 атак окупантів, знищили 19 танків ворога, один гелікоптер Мі-28Н. 

Джерело: угруповання Об'єднаних сил

Дослівно: "7 травня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога.

Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 19 танків, 20 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальні броньовані автомобілі, одну одиницю спеціальної інженерної техніки та 6 автомобілів ворога".

Деталі: Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий ударний гелікоптер Мі-28Н та 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Теми: ООСвійнавбивство
Головне сьогодні

"Азов" заявив про знищення з початку війни 2,5 тисячі окупантів і 60 їхніх танків

Росіяни залишили без води 1 мільйон жителів Луганщини - голова ОВА

фото, відеоПісля суботнього ракетного удару в Одесі пошкоджено 252 квартири

фотоРосія стягнула зенітно-ракетні сили на північ Криму – "Схеми"

Путін, знищуючи народ України, привітав його з Днем перемоги

Рогозін погрожує Маску "відповіддю по-дорослому" за Starlink Україні

Усі новини...
ООС
Українські захисники відбили 8 атак росіян на Донбасі – ООС
На Донбасі ЗСУ за день успішно відбили 12 атак армії РФ, бої тривають
На Донецькому напрямку батальйон "Сармат" відбив ворожий наступ – ООС
Останні новини
16:14
фотоУ Севастополі побачили російський великий десантний корабель із ознаками пошкодження
16:12
Країни ЄС змусять ділитися між собою газом – ЗМІ
16:05
У полку "Азов" заявили, що в них ще є зброя, щоб битися з росіянами
15:45
Захисники Маріуполя мають чотири варіанти дій, але полон означатиме смерть - "Азов"
15:42
Українці зібрали вже понад 300 мільйонів для ЗСУ через "Дію"
15:27
Посольство Хорватії відновлює роботу у Києві
15:26
"Азов" заявив про знищення з початку війни 2,5 тисячі окупантів і 60 їхніх танків
15:24
Джонсон у промові до Дня перемоги у Європі згадав Україну
15:18
ЄС розглядає заборону страхування суден, які перевозять російську нафту – WSJ
15:09
Захисники Маріуполя розповіли, як командир морпіхів втікав з міста
Усі новини...