Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники 7 травня відбили 9 атак окупантів, знищили 19 танків ворога, один гелікоптер Мі-28Н.

Джерело: угруповання Об'єднаних сил

Дослівно: "7 травня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога.

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Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 19 танків, 20 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальні броньовані автомобілі, одну одиницю спеціальної інженерної техніки та 6 автомобілів ворога".

Деталі: Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий ударний гелікоптер Мі-28Н та 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".