Луганщина: Двоє загиблих через обстріл росіянами школи в Білогорівці

З-під завалів школи в Білогорівці (Луганська область), на яку росіяни скинули авіабомбу, витягли тіла двох загиблих.

Джерело: ДСНС

Деталі: Кількість можливих жертв уточнюється.

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Наразі роботи з розбирання завалів призупинені і продовжаться 8 травня.

Зазначається, що через обстріл школи сталася пожежа на площі близько 300 м кв, вона ліквідована.

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