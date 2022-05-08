Луганщина: Двоє загиблих через обстріл росіянами школи в Білогорівці
Неділя, 8 травня 2022, 00:40
З-під завалів школи в Білогорівці (Луганська область), на яку росіяни скинули авіабомбу, витягли тіла двох загиблих.
Джерело: ДСНС
Деталі: Кількість можливих жертв уточнюється.
Наразі роботи з розбирання завалів призупинені і продовжаться 8 травня.
Зазначається, що через обстріл школи сталася пожежа на площі близько 300 м кв, вона ліквідована.
Передісторія:
- Російські окупанти скинули потужну авіабомбу на приміщення школи в селі Білогорівка на Луганщині, де від обстрілів ховалося 90 людей.
- Близько 30 осіб врятували з-під завалів".
- Білогорівка є "гарячою точкою" бойових дій упродовж останнього тижня.
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