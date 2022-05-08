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Протиповітряна оборона знищила 14 цілей РФ

Валентина РоманенкоНеділя, 8 травня 2022, 01:09
Протиповітряна оборона знищила 14 цілей РФ

Збройні сили України за добу 7 травня мінусують 14 повітряних цілей ворога, з них – один вертоліт.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Деталі: За добу 7 травня уражено 14 повітряних цілей:

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- 1 вертоліт;

- 11 БпЛА ОТР;

- 2 крилаті ракети.

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Пряма мова: "73 доба протистояння. Рашисти завдають ракетного удару по території України крилатими ракетами із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, або ж Ту-160, які уже традиційно відпрацьовують удари з Каспійського регіону.

Противник випустив по цілях на території України близько 10 крилатих ракет (імовірно типу Х-101). Дві ракети знищено нашою протиповітряною обороною.

Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил уражено один вертоліт Мі-28Н, сім БпЛА "Орлан-10", два БпЛА "Форпост" та дві крилаті ракети. Крім того, щонайменше два "Орлани" знищено підрозділами ЗРВ Сухопутних військ…

Авіація Повітряних сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на різних напрямках. А справжні авіаційні баталії із залученням десятків літаків, розгортаються поблизу українського острова Зміїний в акваторії Чорного моря, де противник зазнає відчутних втрат, як в "острівних силах", так і в морських суднах".

Теми: війна
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