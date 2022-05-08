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На Запоріжжі росіяни обманом і примусом намагаються організувати святкування 9 травня

Анастасія КалатурНеділя, 8 травня 2022, 02:00
ФОТО: GETTY

Росіяни обманом намагаються створити "картинку" святкувань 9 травня на Запоріжжі.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Деталі: Зокрема в Енергодарі відбирають у місцевих документи і обіцяють віддати саме 9 травня - у надії, що велика кількість українців збереться в одному місці та створить необхідну картинку для російських телеканалів. Також  в Енергодарі перекривають рух у частині міста та виїзди з дворів. Свій парад в місті росіяни називають не парадом, а акцією "Безсмертний полк". 

У Кам’янці-Дніпровській окупанти змушують у понеділок прийти на роботу та взяти участь у параді.

Нагадаємо: Два тижні тому стало відомо, що у Бердянському районі Запорізької області російські загарбники вимагають від будинків культури проводити концерти до Дня перемоги.

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Теми: Запорізька область
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