Запорізька область: окупанти вимагають готувати концерти до 9 травня

У Бердянському районі Запорізької області російські загарбники вимагають від будинків культури проводити концерти до Дня перемоги.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram

Пряма мова в.о. міського голови м. Бердянськ Олександра Свідла: "Приходили представники РФ до наших будинків культури та вимагали проведення концертів, приурочених до 9 травня. Призначили незаконно свого директора".

Деталі: Свідло додав, що такі дії окупантів обурюють людей.

Окрім втручання в роботу закладів культури, за словами в.о. мера, російські загарбники роблять фейкові заяви та наполягають на колабораціях.

Передісторія:

На початку квітня державна зрадниця Галина Данильченко, яка називає себе мером окупованого Мелітополя, заявила, що готується масштабно святкувати 9 травня цього року.

Також окупанти готуються провести "карнавал перемоги" 9 травня в Маріуполі.