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Запорізька область: окупанти вимагають готувати концерти до 9 травня

Ірина БалачукСереда, 20 квітня 2022, 11:29
Фото pixabay.com

У Бердянському районі Запорізької області російські загарбники вимагають від будинків культури проводити концерти до Дня перемоги.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram

Пряма мова в.о. міського голови м. Бердянськ Олександра Свідла: "Приходили представники РФ до наших будинків культури та вимагали проведення концертів, приурочених до 9 травня. Призначили незаконно свого директора".

Деталі: Свідло додав, що такі дії окупантів обурюють людей.

Окрім втручання в роботу закладів культури, за словами в.о. мера, російські загарбники роблять фейкові заяви та наполягають на колабораціях.

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Теми: Запорізька областьвійнасвяткування
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