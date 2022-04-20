Запорізька область: окупанти вимагають готувати концерти до 9 травня
Середа, 20 квітня 2022, 11:29
У Бердянському районі Запорізької області російські загарбники вимагають від будинків культури проводити концерти до Дня перемоги.
Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram
Пряма мова в.о. міського голови м. Бердянськ Олександра Свідла: "Приходили представники РФ до наших будинків культури та вимагали проведення концертів, приурочених до 9 травня. Призначили незаконно свого директора".
Деталі: Свідло додав, що такі дії окупантів обурюють людей.
Окрім втручання в роботу закладів культури, за словами в.о. мера, російські загарбники роблять фейкові заяви та наполягають на колабораціях.
Передісторія:
- На початку квітня державна зрадниця Галина Данильченко, яка називає себе мером окупованого Мелітополя, заявила, що готується масштабно святкувати 9 травня цього року.
- Також окупанти готуються провести "карнавал перемоги" 9 травня в Маріуполі.
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