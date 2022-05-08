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Британія надасть Україні додаткову військову допомогу на 1,6 млрд доларів

Неділя, 8 травня 2022, 03:12
ФОТО: GETTY

Британія надасть додаткову військову допомогу Україні на  1,6  млрд  доларів.

Джерело: Reuters та The Guardian з посиланням на заяву прем’єра Британії Бориса Джонсона

Деталі: Це майже вдвічі перевищує попередні зобов'язання Британії щодо витрат щодо України. Додаткові кошти надходитимуть із резерву  на випадок надзвичайних ситуацій після узгодження з Мінфіном.

Зокрема, пакет включає контрбатарейні радіолокаційні системи, обладнання для глушіння GPS і прилади нічного бачення.

Зазначається, що це найвищий рівень  військових витрат Британії   із часів воєн в Іраку та Афганістані.

Джонсон заявив, що жорстокий напад Володимира Путіна не тільки спричиняє незліченні руйнування в Україні — він також загрожує миру та безпеці у всій Європі.

Наприкінці цього місяця Джонсон проведе зустріч з представниками провідних оборонних компаній, щоб обговорити збільшення виробництва у відповідь на зростання попиту, викликаного війною в Україні.

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Теми: Велика Британіявійназброя
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