ЗСУ відійшли від Попасної на міцніші позиції – ОВА
Неділя, 8 травня 2022, 11:42
Українські воїни відійшли від Попасної Луганської області на більш міцні позиції, повідомив глава ОВА Сергій Гайдай.
Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону
Пряма мова Гайдая: "Усі вільні населені пункти Луганщини є гарячими точками. Прямо зараз тривають стрілецькі бої в тій самій Білогорівці, Воєводівці та в напрямку Попасної.
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Наші війська відійшли від Попасної. ЗСУ знаходяться зараз на більш міцних позиціях, які підготували завчасно".
Деталі: Гайдай запевнив, що плани росіян "захопити повністю Луганську область до 9 травня" нездійсненні.
Нагадаємо: У військовій адміністрації Попасної заявляли, що місто ще не повністю окуповане ворогом, але мешканцям варто негайно евакуваютися.
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