ЗСУ відійшли від Попасної на міцніші позиції – ОВА

Українські воїни відійшли від Попасної Луганської області на більш міцні позиції, повідомив глава ОВА Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова Гайдая: "Усі вільні населені пункти Луганщини є гарячими точками. Прямо зараз тривають стрілецькі бої в тій самій Білогорівці, Воєводівці та в напрямку Попасної.

Наші війська відійшли від Попасної. ЗСУ знаходяться зараз на більш міцних позиціях, які підготували завчасно".

Деталі: Гайдай запевнив, що плани росіян "захопити повністю Луганську область до 9 травня" нездійсненні.

Нагадаємо: У військовій адміністрації Попасної заявляли, що місто ще не повністю окуповане ворогом, але мешканцям варто негайно евакуваютися.