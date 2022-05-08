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ЗСУ відійшли від Попасної на міцніші позиції – ОВА

Роман ПетренкоНеділя, 8 травня 2022, 11:42
ЗСУ відійшли від Попасної на міцніші позиції – ОВА
фото уп

Українські воїни відійшли від Попасної Луганської області на більш міцні позиції, повідомив глава ОВА Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова Гайдая: "Усі вільні населені пункти Луганщини є гарячими точками. Прямо зараз тривають стрілецькі бої в тій самій Білогорівці, Воєводівці та в напрямку Попасної.

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Наші війська відійшли від Попасної. ЗСУ знаходяться зараз на більш міцних позиціях, які підготували завчасно".

Деталі: Гайдай запевнив, що плани росіян "захопити повністю Луганську область до 9 травня" нездійсненні.

Нагадаємо: У військовій адміністрації Попасної заявляли, що місто ще не повністю окуповане ворогом, але мешканцям варто негайно евакуваютися.

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Теми: Луганська областьокупаціявійнаРосія
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