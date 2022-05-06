Попасна ще повністю не окупована ворогом, але людям варто негайно виїхати

У військовій адміністрації Попасної на Луганщині заявили, що місто ще не повністю окуповане ворогом, але мешканцям варто негайно евакуваютися.

Джерело: коментар голови Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов у коментарі телемарафону

Пряма мова Ханатова: "Ситуація з кожним днем стає тільки важче і сьогодні - не виключення. Російські військові цинічно ламають і руйнують все на своєму шляху… Попасна ще повністю не окупована, ще з Попасної наші цивільні люди мають можливість виходити.

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Можна вийти тільки пішки, а далі людей зустрічають вже на межі з Донецькою областю. Так робилося вже декілька разів.

Люди виходять у бік Донецької області, наші військові їх зустрічають, дають їжу, дають воду і люди можуть рятуватися. Потім ми на межі Донецької області можемо їх зустріти".

Деталі: За його даними, у місті залишилося приблизно півтори тисячі людей. На території всієї Попаснянської громади лишилося близько 3 тисячі людей.

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Ханатов сказав, що в української влади немає доступу до укриттів та приватних садиб, де переховуються люди. Відповідно до міжнародного гуманітарного права, відповідальність за забезпеченням питною водою та продуктами харчування лежить на окупантах.

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