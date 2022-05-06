Попасна ще повністю не окупована ворогом, але людям варто негайно виїхати
У військовій адміністрації Попасної на Луганщині заявили, що місто ще не повністю окуповане ворогом, але мешканцям варто негайно евакуваютися.
Джерело: коментар голови Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов у коментарі телемарафону
Пряма мова Ханатова: "Ситуація з кожним днем стає тільки важче і сьогодні - не виключення. Російські військові цинічно ламають і руйнують все на своєму шляху… Попасна ще повністю не окупована, ще з Попасної наші цивільні люди мають можливість виходити.
Можна вийти тільки пішки, а далі людей зустрічають вже на межі з Донецькою областю. Так робилося вже декілька разів.
Люди виходять у бік Донецької області, наші військові їх зустрічають, дають їжу, дають воду і люди можуть рятуватися. Потім ми на межі Донецької області можемо їх зустріти".
Деталі: За його даними, у місті залишилося приблизно півтори тисячі людей. На території всієї Попаснянської громади лишилося близько 3 тисячі людей.
Ханатов сказав, що в української влади немає доступу до укриттів та приватних садиб, де переховуються люди. Відповідно до міжнародного гуманітарного права, відповідальність за забезпеченням питною водою та продуктами харчування лежить на окупантах.
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Передісторія:
- Луганська обласна військова адміністрація зазначала зранку 6 травня, що російські окупанти безперервно поливають вогнем прифронтові міста й села на Луганщині. У найближчі дні готуються штурм окупантами Попасної чи Сєвєродонецька для спроби оточення підрозділів Збройних сил України.
- Із Сєвєродонецька за добу 6 травня зуміли вивезти лише трьох людей, а ще 15 тисяч лишаються в місті під нищівними обстрілами російської армії.