Попасна ще повністю не окупована ворогом, але людям варто негайно виїхати

У військовій адміністрації Попасної на Луганщині заявили, що місто ще не повністю окуповане ворогом, але мешканцям варто негайно евакуваютися.

Джерело: коментар голови Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов у коментарі телемарафону

Пряма мова Ханатова: "Ситуація з кожним днем стає тільки важче і сьогодні - не виключення. Російські військові цинічно ламають і руйнують все на своєму шляху… Попасна ще повністю не окупована, ще з Попасної наші цивільні люди мають можливість виходити.

Можна вийти тільки пішки, а далі людей зустрічають вже на межі з Донецькою областю. Так робилося вже декілька разів.

Люди виходять у бік Донецької області, наші військові їх зустрічають, дають їжу, дають воду і люди можуть рятуватися. Потім ми на межі Донецької області можемо їх зустріти".

Деталі: За його даними, у місті залишилося приблизно півтори тисячі людей. На території всієї Попаснянської громади лишилося близько 3 тисячі людей.

Ханатов сказав, що в української влади немає доступу до укриттів та приватних садиб, де переховуються люди. Відповідно до міжнародного гуманітарного права, відповідальність за забезпеченням питною водою та продуктами харчування лежить на окупантах.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: 15-річна дівчина з простреленими ногами вивезла 4 поранених з-під обстрілів

Передісторія: