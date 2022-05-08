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У Придністров’ї заперечують "повну бойову готовність" російського контингенту

"Європейська правда"Неділя, 8 травня 2022, 13:25

Де-факто влада невизнаного Придністров’я заперечує повідомлення українського Генштабу про те, що сили регіону приведені у повну бойову готовність.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

У ранковому зведенні Герштабу ЗСУ повідомили, що збройні формування у Придністров’ї та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у повній бойовій готовності. 

Лідер невизнаного регіону Вадим Красносельський заявив, що "придністровська армія" та російські військові несуть службу у штатному режимі. 

"У Придністров’ї не проводиться мобілізація. Після атак запроваджено "червоний" рівень терористичної небезпеки з реалізацією відповідних заходів профілактики і захисту населення. Правоохоронні органи переведені на посилений режим несення служби. Збройні сили ПМР і ОГРВ у Придністров’ї несуть службу у штатному режимі, ніяких змін немає", - заявив Красносельський. 

Він додав, що у невизнаному регіоні "залишаються прихильниками принципам вирішення всіх питань за столом перемовин". 

Нагадаємо, після 22 квітня, коли представник армії РФ заявив, що завданням російських військ на "другій фазі спецоперації" в Україні є встановлення "повного контролю над Донбасом та Південною Україною" та вихід до Придністров'я, у регіоні сталася серія терактів без постраждалих. 7 травня у Придністров’ї повідомили про нові вибухи у селі неподалік від кордону з Україною.  

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Теми: Придністров'яРосіявійнаМолдова
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