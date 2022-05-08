У Придністров’ї заперечують "повну бойову готовність" російського контингенту

Де-факто влада невизнаного Придністров’я заперечує повідомлення українського Генштабу про те, що сили регіону приведені у повну бойову готовність.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

У ранковому зведенні Герштабу ЗСУ повідомили, що збройні формування у Придністров’ї та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у повній бойовій готовності.

Реклама:

Лідер невизнаного регіону Вадим Красносельський заявив, що "придністровська армія" та російські військові несуть службу у штатному режимі.

"У Придністров’ї не проводиться мобілізація. Після атак запроваджено "червоний" рівень терористичної небезпеки з реалізацією відповідних заходів профілактики і захисту населення. Правоохоронні органи переведені на посилений режим несення служби. Збройні сили ПМР і ОГРВ у Придністров’ї несуть службу у штатному режимі, ніяких змін немає", - заявив Красносельський.

Він додав, що у невизнаному регіоні "залишаються прихильниками принципам вирішення всіх питань за столом перемовин".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, після 22 квітня, коли представник армії РФ заявив, що завданням російських військ на "другій фазі спецоперації" в Україні є встановлення "повного контролю над Донбасом та Південною Україною" та вихід до Придністров'я, у регіоні сталася серія терактів без постраждалих. 7 травня у Придністров’ї повідомили про нові вибухи у селі неподалік від кордону з Україною.

У НАТО очікують подальших провокацій у невизнаному Придністров’ї та вважають, що їхня мета - створити проблеми для України, а військової загрози для самої Молдови поки немає.

Про загострення ситуації у Придністров'ї дивіться відеопояснення "Європейської правди", або читайте у текстовій версії: Придністровська спецоперація. Що стоїть за терактами у Молдові та як має діяти Україна.