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У Сибіру пожежі гасять в'язні, поки усі військові на війні в Україні

Роман ПетренкоНеділя, 8 травня 2022, 13:40
пожежі в сибіру

В одному із Сибірських районів, Красноярському краї, злочинці гасили пожежі, бо більше нікому.

Джерело: репортаж кремлівського телеканалу НТВ

Деталі: У селищі Громадськ пожежі гасити змусили ув'язнених та працівників місцевої колонії. Повідомляють, що нібито вогонь подолали.

Повідомляється, що жертвами природних пожеж у краї стали вже 5 людей, 19 постраждали. Вогонь знищив понад 500 житлових будинків.

Ситуація в регіоні "залишається важкою", а боротися з вогнем заважають пориви вітру.

Довідково: Пожежі в Сибіру сезонні, щороку їх гасять військові зі спеціальною технікою. Зараз росіянам розповідають, нібито технікою не можна гасити через вітер, хоча насправді всі сили кинуті на війну в Україну.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що традиційні пожежі в Сибіру вже вдвічі більші, ніж торік, і стали безконтрольними, оскільки російські військові, які зазвичай борються з ними, зараз на війні в Україні.

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Теми: СибірпожежаРосіявійна
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