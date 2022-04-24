РФ не справляється з масштабною пожежею у Сибіру, бо військові та літаки на війні – ЗМІ

Традиційні пожежі в Сибіру вже вдвічі більші, ніж торік, і стали безконтрольними, оскільки російські військові, які зазвичай борються з ними, зараз на війні в Україні.

Джерело: The Independent

Деталі: Проте цього року пожежі стали більш поширеними, оскільки багато військових рятувальників відправили в Україну.

Дослідниця клімату з Університету Маямі в штаті Огайо Джессіка Маккарті пояснює, що для боротьби з пожежами в Сибіру часто потрібні військові літаки, тому сумнівно, що Росія матиме їх навіть влітку, якщо війна триватиме.

Також за її словами, Путіну доведеться обирати – або більше пожеж у Сибіру, або доведеться забрати частину літаків та військових з війни в Україні.

Такі пожежі небезпечні, оскільки розтоплюють льодовики на півночі, що призводить до викиду вуглекислого газу та метану в атмосферу.

Передісторія: 18 квітня росЗМІ повідомили, що цього року Сибір розгорівся раніше.

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Дим від пожеж огорнув Новосибірськ, Омськ та Красноярськ.

Особливий протипожежний режим запроваджено на території Воронезької, Калінінградської, Самарської, Курганської, Тюменської, Свердловської, Омської, Амурської областей, Забайкальського, Хабаровського, Красноярського країв, Хакасії, Туви та Бурятії.

Такий режим передбачає заборону відвідування лісів.