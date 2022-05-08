Дніпропетровщина: 12-річний хлопчик підібрав боєприпас і загинув від вибуху
Неділя, 8 травня 2022, 14:45
Внаслідок детонування боєприпасу від касетного снаряду на Дніпропетровщині загинула дитина.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram
Пряма мова: "У Синельниківському районі 12-річний хлопчик знайшов боєприпас від касетного снаряду і приніс додому. Вибухівка здетонувала…
Це вже шоста смерть в області через такі боєприпаси…
Закликаю! Прошу! Будь ласка, не чіпайте вибухівку, що лишається після ворожих атак".
Деталі: У випадку виявлення підозрілих предметів необхідно викликати рятувальників або поліцію.
Касетні боєприпаси підступні. Особливість цієї вибухівки у тому, що якийсь час після обстрілу вона лишається небезпечною і може здетонувати.
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