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Дніпропетровщина: 12-річний хлопчик підібрав боєприпас і загинув від вибуху

Валентина РоманенкоНеділя, 8 травня 2022, 14:45

Внаслідок детонування боєприпасу від касетного снаряду на Дніпропетровщині загинула дитина.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова: "У Синельниківському районі 12-річний хлопчик знайшов боєприпас від касетного снаряду і приніс додому. Вибухівка здетонувала…

Це вже шоста смерть в області через такі боєприпаси…

Закликаю! Прошу! Будь ласка, не чіпайте вибухівку, що лишається після ворожих атак".

Деталі: У випадку виявлення підозрілих предметів необхідно викликати рятувальників або поліцію.

Касетні боєприпаси підступні. Особливість цієї вибухівки у тому, що якийсь час після обстрілу вона лишається небезпечною і може здетонувати.

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