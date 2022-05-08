Захисники Маріуполя розповіли, як командир морпіхів втікав з міста

Офіцер управління розвідки Ілля Самойленко розповів, що командир 36-ї бригади українських морських піхотинців Володимир Баранюк вирішив втекти з оточеного Маріуполя, взявши з собою людей, танки та боєприпаси.

Джерело: Самойленко під час брифінгу з "Азовсталі"

Пряма мова Самойленка: Можна було б втекти, як боягуз, думати лише як власне життя, але не думати про власний обов’язок, присягу, яку на себе взяв. Саме те відбулося з командиром морпіхів 36 бригади. Він просто відмовився виконувати наказ, який було йому спущено.

І він спробував втекти із міста із невеличкою групою працюючих танків, броньованих машин, боєприпасами.

… тут (з Маріуполя - ред.) не можна прорватися, але якщо думати лише про своє життя, будеш хапатися за будь-яку можливість, щоб це життя собі продовжити.

Це великий сором".

Деталі: Самойленко нагадав, що вони зараз більше, ніж 100 кілометрів від основних позицій.

ВІДЕО ДНЯ

Про це ж розповів також і командир полку "Азов" Денис Прокопенко в інтерв’ю "Українській правді".

Пряма мова Прокопенка: "Потім несподівано командир 36-ої бригади прийняв рішення, нікого не попередивши, просто піти на прорив у невідомому напрямку і тим самим втратив багато людей. Так само багато людей було кинуто напризволяще, і вони просто потрапили в полон.

Якби цього не сталося, з цією бригадою ми б ще довго могли тримати оборону на правому березі, але фланг було оголено й після завершення зачистки заводу Ілліча противник кинув всі свої сили на наш напрямок – це дало йому змогу наступати на нас з флангу та тилу".

Нагадаємо: РосЗМІ вже показали Баранюка у полоні.

Читайте також: Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс): Ми зробили все можливе та неможливе, аби відтягнути на себе переважаючі сили противника