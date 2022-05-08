Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РосЗМІ заявляють, що командир морпіхів у полоні після виходу з "Азовмашу"

"Українська правда"Неділя, 8 травня 2022, 08:44
РосЗМІ заявляють, що командир морпіхів у полоні після виходу з Азовмашу
Баранюк і Кормянков, колаж скриншотів

Російський пропагандистський ресурс "РИА Новости" заявляє, що командир 36-ї бригади українських морських піхотинців Володимир Баранюк та начальник штабу Дмитро Кормянков потрапили в полон при виході із заводу "Азовмаш" у Маріуполі у квітні і "дали свідчення".

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: За твердженням російських пропагандистів, "вищий командний склад 36-ї бригади морської піхоти українських військ – командир бригади, герой України полковник Володимир Баранюк та начштабу полковник Дмитро Кормянков – опинилися в полоні після спроби вийти із заводу "Азовмаш" (північний захід) Азовстали") і вже дали свідчення про обставини їх захоплення та ведення ними бойових дій у Маріуполі".

Реклама:

Факт потрапляння в полон Баранюка підтвердили співрозмовники "Української правди" серед українських захисників у Маріуполі.

12 квітня повідомлялося, що в Маріуполі кілька сотень морських піхотинців змогли прорватися з заводу імені Ілліча на завод "Азовсталь", де перебував полк "Азов". Але, як з'ясувалося, інша частина бригади морських піхотинців потрапила в полон.

Морпіхів на "Азовсталі" очолює Сергій Волинський ("Волина").

ВІДЕО ДНЯ

Захисники Маріуполя досі перебувають у підземеллях "Азовсталі". За останній тиждень звідти вдалося евакуювати жінок, дітей та літніх людей. Наступним кроком влада сподівається евакуювати з заводу медиків та поранених.

Читайте також: Нам не потрібні слова, а потрібні дії. Що кажуть матері й дружини захисників з "Азовсталі"

"Жінкам обіцяли надіслати голови чоловіків." Історії тих, хто вирвався з "Азовсталі"

Вадим Бойченко: Що може бути гірше пекла? А воно є, і ця фортеця називається "Азовсталь"

Теми: МаріупольвійнаполоненіРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: