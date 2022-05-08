РосЗМІ заявляють, що командир морпіхів у полоні після виходу з "Азовмашу"

Російський пропагандистський ресурс "РИА Новости" заявляє, що командир 36-ї бригади українських морських піхотинців Володимир Баранюк та начальник штабу Дмитро Кормянков потрапили в полон при виході із заводу "Азовмаш" у Маріуполі у квітні і "дали свідчення".

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: За твердженням російських пропагандистів, "вищий командний склад 36-ї бригади морської піхоти українських військ – командир бригади, герой України полковник Володимир Баранюк та начштабу полковник Дмитро Кормянков – опинилися в полоні після спроби вийти із заводу "Азовмаш" (північний захід) Азовстали") і вже дали свідчення про обставини їх захоплення та ведення ними бойових дій у Маріуполі".

Факт потрапляння в полон Баранюка підтвердили співрозмовники "Української правди" серед українських захисників у Маріуполі.

12 квітня повідомлялося, що в Маріуполі кілька сотень морських піхотинців змогли прорватися з меткомбінату імені Ілліча на завод "Азовсталь", де перебував полк "Азов". Але, як з'ясувалося, інша частина бригади морських піхотинців потрапила в полон.

Морпіхів на "Азовсталі" очолює Сергій Волинський ("Волина").

Захисники Маріуполя досі перебувають у підземеллях "Азовсталі". За останній тиждень звідти вдалося евакуювати жінок, дітей та літніх людей. Наступним кроком влада сподівається евакуювати з заводу медиків та поранених.

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