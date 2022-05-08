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У Севастополі побачили російський великий десантний корабель із ознаками пошкодження

Роман ПетренкоНеділя, 8 травня 2022, 16:14
фото: "Крим.Реалії"

Біля причалів у Сухарній бухті, яка є частиною великої Севастопольської бухти, стоять два великі десантні кораблі Чорноморського флоту Росії. Один із них має зовнішні ознаки пошкодження.

Джерело: "Крим. Реалії"

Деталі: У Сухарній бухті зараз стоять два великі десантні кораблі проєкту 775.

Зазначається, що у складі Чорноморського флоту чотири такі кораблі: "Цезар Куніков" (бортовий номер 158), "Новочеркаськ" (142), "Ямал" (156) та "Азов" (151).

Один із ВДК у Сухарній бухті має видимі ознаки пошкоджень – великі плями червоного кольору на лівому борту. Такий колір має ґрунтовку, яку наносять перед фарбуванням сірою фарбою.

Після початку військового вторгнення Росії в Україну бортові номери всіх військових кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

Нагадаємо: У Криму поховали капітана корабля "Цезар Куніков", який підбили біля Бердянська.

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Теми: КримкораблівійнаРосія
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