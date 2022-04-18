У Криму поховали капітана ЧФ РФ, він керував кораблем, який підбили біля Бердянська

Контрольоване окупантами медіа 18 квітня повідомило про те, що пройшло прощання із севастопольцем Олександром Чирвою. Його було вбито українськими національними силами спротиву під час бойових дій.

Джерело: Криминформ у Telegram

Деталі: Олександр Григорович Чирва був командиром великого десантного корабля "Цезар Куніков" 197 бригади десантних кораблів Чорноморського флоту Росії, капітан 3 рангу.

24 березня в окупованому порту Бердянська українськими захистиками був знищений великий десантний корабель "Саратов", а ще два великі десантні кораблі, "Цезарь Куников" та "Новочеркаськ", зазнали пошкоджень.

У 2015-2016 роках Чирва брав участь у війні в Сирії.

За даними "Криминформ", російського командира було вбито українцями "під час бою". При цьому окупанти не уточнюють, коли саме відбувся цей бій.

Олександр Чирва

Чому це важливо: Завдяки цій інформації можна зробити висновок, що атаки українських захисників на кораблі ЧФ РФ є успішними. Так, 14 квітня екс-секретар РНБО Олександр Турчинов розповів, що відпрацювання по російському крейсеру "Москва" – цке було не перше ефективне застосування українських крилатих ракет "Нептун".

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Нагадаємо:

З жителем Ялти Дмитром Шкребцем, чий син-строковик "зник безвісти" внаслідок знищення крейсера "Москва", зв'язалися інші сім'ї матросів, які також були на судні та "зникли".