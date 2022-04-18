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У Криму поховали капітана ЧФ РФ, він керував кораблем, який підбили біля Бердянська

Світлана КізіловаПонеділок, 18 квітня 2022, 17:41
"Цезарь Куніков", фото з сайта aif.ru

Контрольоване окупантами медіа 18 квітня повідомило про те, що пройшло прощання із севастопольцем Олександром Чирвою. Його було вбито українськими національними силами спротиву під час бойових дій.

Джерело: Криминформ у Telegram

Деталі: Олександр Григорович Чирва був командиром великого десантного корабля "Цезар Куніков" 197 бригади десантних кораблів Чорноморського флоту Росії, капітан 3 рангу.

24 березня в окупованому порту Бердянська українськими захистиками був знищений великий десантний корабель "Саратов", а ще два великі десантні кораблі, "Цезарь Куников" та "Новочеркаськ", зазнали пошкоджень.

У 2015-2016 роках Чирва брав участь у війні в Сирії.

За даними "Криминформ", російського командира було вбито українцями "під час бою". При цьому окупанти не уточнюють, коли саме відбувся цей бій.

Олександр Чирва
Олександр Чирва

Чому це важливо: Завдяки цій інформації можна зробити висновок, що атаки українських захисників на кораблі ЧФ РФ є успішними. Так, 14 квітня екс-секретар РНБО Олександр Турчинов розповів, що відпрацювання по російському крейсеру "Москва" – цке було не перше ефективне застосування українських крилатих ракет "Нептун".

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Нагадаємо:

З жителем Ялти Дмитром Шкребцем, чий син-строковик "зник безвісти" внаслідок знищення крейсера "Москва", зв'язалися інші сім'ї матросів, які також були на судні та "зникли".

Теми: КримвійнаРосіяУкраїна
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