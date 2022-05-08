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Ракетний обстріл Одеси: зруйновано зони відпочинку

Катерина ТищенкоНеділя, 8 травня 2022, 19:44
фото "Думської"

Росіяни здійснили ракетний обстріл Одеси, зруйновано зони відпочинку.

Джерело: Одеська міськрада з посиланням на ОК "Південь"

Дослівно: "О 16:20 3 ракети, випущені з літаків з боку Чорного моря були спрямовані на Одесу. Одну збито ППО, дві інші влучили в житловий район, зруйнувавши зони відпочинку.

Пожежу, виниклу на місці влучання, площею 15 кв. м ліквідовано силами 4 спеціальних машин та 15 рятувальників. Триває розбір завалів на площі 300 кв м, працює слідчо-оперативна група Нацполіції з фіксації злочину проти України".

Деталі: Постраждалих внаслідок ракетного обстрілу немає.

Оновлено: Пізніше голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що внаслідок ракетних ударів росіян по Одеській області у неділю поранено дівчину, пошкоджено цивільні об’єкти та об’єкти інфраструктури, 6 населених пунктів лишилися без електропостачання.

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Теми: Одесавибух
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