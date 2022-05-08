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Обстріли Одещини: поранено дівчину, 6 населених пунктів без світла

Катерина ТищенкоНеділя, 8 травня 2022, 20:44
Максим Марченко, фото ОВА

Внаслідок ракетних ударів росіян по Одеській області у неділю поранено дівчину, пошкоджено цивільні об’єкти та об’єкти інфраструктури, 6 населених пунктів лишилися без електропостачання.

Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко у відеозверненні

Дослівно: "Сьогодні з самого початку доби противник здійснив низку ракетних ударів по області.

Нашим підрозділам ППО вдалося збити 4 ракети. Але, на жаль, було попадання в житловий будинок, внаслідок чого було поранено молоду дівчину.

В Болградському районі зруйновано підстанцію, через що в шести населених пунктах немає світла. Пошкоджені цивільні об’єкти та об’єкти інфраструктури області".

Що передувало: О 16:20 росіяни випустили по Одесі 3 ракети. Одну збито ППО, дві інші влучили в житловий район, зруйновано зони відпочинку.

Теми: Одеська областьОдесавійна
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