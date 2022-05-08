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Google почав блокувати акаунти російських депутатів, які потрапили під санкції

Денис КарловськийНеділя, 8 травня 2022, 18:29
Google почав блокувати акаунти російських депутатів, які потрапили під санкції
будівля держдуми рф у москві. фото: getty images

Кільком депутатам Держдуми РФ, проти яких запровадили санкції, надійшли повідомлення про блокування їхніх сторінок у соцмережах.

Джерело: російське державне інформагентство "РИА новости"

Деталі: Спершу російським пропагандистам повідомила про блокування акаунту в Google пресслужба депутатки Ніни Останіної. Також видалили її Youtube-канал.

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У повідомленні від Google зазначено, що таке рішення ухвалили через запроваджені проти неї санкції.

Останіна є депутаткою фракції Компартії РФ.

Також про подібні повідомлення щодо блокування отримали комуніст Михайло Матвєєв та "єдинороси" Марія Бутіна і Євгеній Федоров.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Євросоюз запровадив санкції проти 351 депутата Держдуми РФ 22 лютого після ратифікації російським законодавчим органом указу про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР".
  • 11 березня Велика Британія запровадила санкції проти 386 депутатів Держдуми РФ, заморозивши їхні активи та заборонивши їм в’їзд в країну.
  • 24 березня уряд США запровадив санкції проти Держдуми та російських законодавців.
  • У березні Google непублічно вивезли співробітників з Росії. Перед цим найбільша технологічна компанія світу обмежила для росіян свою систему Google Play, через яку завантажають додатки й ігри користувачі смартфонів з ОС Android.
  • У квітні Google відкрили на мапах для всіх охочих якісні супутникові знімки стратегічних і військових об’єктів РФ.

Теми: соцмережіінтернетРосіясанкції
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