Google почав блокувати акаунти російських депутатів, які потрапили під санкції
Неділя, 8 травня 2022, 18:29
Кільком депутатам Держдуми РФ, проти яких запровадили санкції, надійшли повідомлення про блокування їхніх сторінок у соцмережах.
Джерело: російське державне інформагентство "РИА новости"
Деталі: Спершу російським пропагандистам повідомила про блокування акаунту в Google пресслужба депутатки Ніни Останіної. Також видалили її Youtube-канал.
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У повідомленні від Google зазначено, що таке рішення ухвалили через запроваджені проти неї санкції.
Останіна є депутаткою фракції Компартії РФ.
Також про подібні повідомлення щодо блокування отримали комуніст Михайло Матвєєв та "єдинороси" Марія Бутіна і Євгеній Федоров.
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