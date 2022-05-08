Google почав блокувати акаунти російських депутатів, які потрапили під санкції

Кільком депутатам Держдуми РФ, проти яких запровадили санкції, надійшли повідомлення про блокування їхніх сторінок у соцмережах.

Джерело: російське державне інформагентство "РИА новости"

Деталі: Спершу російським пропагандистам повідомила про блокування акаунту в Google пресслужба депутатки Ніни Останіної. Також видалили її Youtube-канал.

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У повідомленні від Google зазначено, що таке рішення ухвалили через запроваджені проти неї санкції.

Останіна є депутаткою фракції Компартії РФ.

Також про подібні повідомлення щодо блокування отримали комуніст Михайло Матвєєв та "єдинороси" Марія Бутіна і Євгеній Федоров.

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