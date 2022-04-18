Google відкрив на своїх мапах всі стратегічні й військові об’єкти РФ

Стратегічні й військові об’єкти РФ відтепер на Google Maps можна роздивитися у максимальній якості.

Джерело: АРМІЯ INFORM

Деталі: У сервісі Google Maps у максимальній роздільній здатності тепер можна побачити різноманітні російські пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони тощо.

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Роздільна здатність зображень до 0,5 метра на піксель. До цього часу вони відображались у рази в гіршій якості, яка не дозволяла розібрати та розгледіти всі деталі.

Для прикладу, завдяки знімкам можна оцінити процес робіт на єдиному російському авіаносці "Адмірал Кузнецов".

«Адмірал Кузнецов» на Google Maps

Також у гарній якості можна подивитись на базу зберігання ядерних боєприпасів поблизу Мурманська.

ВІДЕО ДНЯ

База зберігання ядерних боєприпасів поблизу Мурманська

Для охочих є також можливість оцінити, як із супутника виглядає російський винищувач нібито п’ятого покоління Су-57 на льотно-випробувальному центрі міноборони РФ.

Су-57 на льотно-випробувальному центрі міноборони РФ

Або, як із космосу ідентифікувати пускову позицію міжконтинентальної балістичної ракети.