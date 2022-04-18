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Google відкрив на своїх мапах всі стратегічні й військові об’єкти РФ

Світлана КізіловаПонеділок, 18 квітня 2022, 13:54
Важкий атомний ракетний крейсер ВМФ РФ Петр Великий, скрин armyinform

Стратегічні й військові об’єкти РФ відтепер на Google Maps можна роздивитися у максимальній якості.

Джерело: АРМІЯ INFORM

Деталі: У сервісі Google Maps у максимальній роздільній здатності тепер можна побачити різноманітні російські пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони тощо.

Роздільна здатність зображень до 0,5 метра на піксель. До цього часу вони відображались у рази в гіршій якості, яка не дозволяла розібрати та розгледіти всі деталі.

Для прикладу, завдяки знімкам можна оцінити процес робіт на єдиному російському авіаносці "Адмірал Кузнецов".

«Адмірал Кузнецов» на Google Maps
«Адмірал Кузнецов» на Google Maps

Також у гарній якості можна подивитись на базу зберігання ядерних боєприпасів поблизу Мурманська.

Базу зберігання ядерних боєприпасів поблизу Мурманська
База зберігання ядерних боєприпасів поблизу Мурманська

Для охочих є також можливість оцінити, як із супутника виглядає російський винищувач нібито п’ятого покоління Су-57 на льотно-випробувальному центрі міноборони РФ.

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Су-57 на льотно-випробувальному центрі міноборони РФ
Су-57 на льотно-випробувальному центрі міноборони РФ

Або, як із космосу ідентифікувати пускову позицію міжконтинентальної балістичної ракети.

Пускова позиція міжконтинентальної балістичної ракети
Пускова позиція міжконтинентальної балістичної ракети

Теми: Росіязброяінтернет
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