Росія обстріляла прикордоння двох областей України із РСЗВ і мінометів

Війська окупантів надвечір 8 травня обстріляли з території РФ українське прикордоння на Сумщині та Чернігівщині.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: У Шосткинському районі Сумської області на відстані близько 3 кілометрів від держрубежу прикордонники зафіксували 10 розривів ракет, випущених системою залпового вогню з Росії.

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Також із ворожої території відкривався мінометний вогонь по Чернігівщині.

Повідомляється, що кілька мін розірвалося на відстані близько 1,5 км від кордону на околиці одного з сіл Городнянського району.

За даними ДПСУ, попередньо, обійшлося без жертв. Інформація уточнюється.

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Що передувало: 8 травня росіяни здійснили ракетний обстріл Шосткинського району Сумської області, було пошкоджено єврейське кладовище у Глухові.