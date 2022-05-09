Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Південь: ЗСУ зірвали спробу вивести ворожу групу розвідки і знищили 51 загарбника

Ольга Глущенко Понеділок, 9 травня 2022, 01:50
Південь: ЗСУ зірвали спробу вивести ворожу групу розвідки і знищили 51 загарбника
українські військові, фото: ОК Південь

На захисті південних рубежів України захисники виявили і зірвали спробу противника вивести групу розвідки, а також знищили 51 загарбника і ворожу техніку.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Ворожі втрати за добу склали: 51рашист, 2 реактивні системи залпового вогню, танк, зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С", 2 БПЛА та гелікоптер".

Реклама:

Деталі: Протягом доби на Херсонському й Миколаївському напрямку суттєвих змін в позиціях на лінії зіткнення не відбулось.

Однак, українськими підрозділами вчасно виявлено і зірвано спробу противника вивести групу розвідки. В результаті бою з боку ворога є вбитий, поранений і полонений.

Вдаривши на початку доби системами залпового вогню по Миколаєву, ворог продовжував тероризувати інші південні регіони ракетними ударами протягом всього дня.

ВІДЕО ДНЯ

Над Херсонщиною та Одещиною було збито безпілотні розвідники "Орлан-10" та ударний носій ракет "Форпост", відповідно.

Одещину за добу ворог атакував ракетами 9 разів, переважно із застосуванням авіації. 6 ракет влучно знищено силами протиповітряної оборони.

Нанесені удари пошкодили в області електроподстанцію і газогін, зруйнували кілька приватних будинків та пошкодили зони відпочинку. Є постраждалі.

Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією по ворожих позиціях нанесено близько пів сотні уражень.

"Отримано підтвердження про втрати ворога напередодні – це ще 56 рашистів, ще 3 реактивні системи залпового вогню, 4 БТРи, 2 одиниці автомобільної техніки, а також суттєво пошкоджений радіолокаційний артилерійський розвідувальний комплекс "Зоопарк 2", – ідеться в повідомленні.

Корабельне угруповання флоту противника налічує щонайменше 6 кораблів та 2 підводних човни, що перебувають в готовності до нанесення ракетних ударів, бо споряджені понад пів сотнею крилатих ракет.

Теми: Збройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Збройні сили
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: