Південь: ЗСУ зірвали спробу вивести ворожу групу розвідки і знищили 51 загарбника

На захисті південних рубежів України захисники виявили і зірвали спробу противника вивести групу розвідки, а також знищили 51 загарбника і ворожу техніку.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Ворожі втрати за добу склали: 51рашист, 2 реактивні системи залпового вогню, танк, зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С", 2 БПЛА та гелікоптер".

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Деталі: Протягом доби на Херсонському й Миколаївському напрямку суттєвих змін в позиціях на лінії зіткнення не відбулось.

Однак, українськими підрозділами вчасно виявлено і зірвано спробу противника вивести групу розвідки. В результаті бою з боку ворога є вбитий, поранений і полонений.

Вдаривши на початку доби системами залпового вогню по Миколаєву, ворог продовжував тероризувати інші південні регіони ракетними ударами протягом всього дня.

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Над Херсонщиною та Одещиною було збито безпілотні розвідники "Орлан-10" та ударний носій ракет "Форпост", відповідно.

Одещину за добу ворог атакував ракетами 9 разів, переважно із застосуванням авіації. 6 ракет влучно знищено силами протиповітряної оборони.

Нанесені удари пошкодили в області електроподстанцію і газогін, зруйнували кілька приватних будинків та пошкодили зони відпочинку. Є постраждалі.

Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією по ворожих позиціях нанесено близько пів сотні уражень.

"Отримано підтвердження про втрати ворога напередодні – це ще 56 рашистів, ще 3 реактивні системи залпового вогню, 4 БТРи, 2 одиниці автомобільної техніки, а також суттєво пошкоджений радіолокаційний артилерійський розвідувальний комплекс "Зоопарк 2", – ідеться в повідомленні.

Корабельне угруповання флоту противника налічує щонайменше 6 кораблів та 2 підводних човни, що перебувають в готовності до нанесення ракетних ударів, бо споряджені понад пів сотнею крилатих ракет.