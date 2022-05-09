Китай провів військові навчання біля кордонів Тайваню

Минулого тижня збройні сили Китаю провели чергові навчання поблизу кордонів Тайваню.

Джерело: Reuters

Деталі: Офіційно Китай повідомив, що "військово-морські та військово-повітряні сили проводили навчання з п'ятниці по неділю" з метою "перевірити і покращити спільну боєздатність деяких видів і родів військ".

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Міністерство оборони Тайваню заявило, що в навчаннях брали участь бомбардувальники, винищувачі та протичовнові літаки.

Минулого тижня Тайвань також проводив попередньо оголошені ракетні та інші навчання біля південного та південно-східного узбережжя.

Нагадаємо: Китай розглядає демократичний Тайвань як провінцію, що відкололася, але Тайвань вважає себе суверенною державою зі своєю конституцією, збройними силами і обраними лідерами.

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Китай наприкінці минулого року попередив Тайвань, що будь-яка спроба домогтися незалежності "означає війну".