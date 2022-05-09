Удар по Луганщині: втрачено зв'язок з 11 людьми під завалами у Шипіловому

На Луганщині 11 людей, які ховались у підвальному приміщенні в Шипіловому і по яких відкрили вогонь росіяни, перестали виходити на зв’язок.

Джерело: голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова: "11 людей, які ховались в підвальному приміщенні в Шипіловому, перестали виходити на зв’язок".

"Неможливо до кінця розібрати завали ані в Білогорівці, ані в Шипіловому.

8 травня 24 рази вони цілили по населенню Луганщини.

У Сєвєродонецьку загинула жінка. У Білогорівці – два закарпатських волонтери.

Серед постраждалих в Білогорівці, звісно, є діти. Як і поранену дитину з Привілля, їх госпіталізовано до Дніпра".

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Деталі: Гайдай також повідомив, що пожежні загони проводили рятувальну операцію, наскільки це дозволяла безпекова ситуація.

Крім того, голова ОВА вказав, що ввечері (8 травня – ред.) втретє ворог снарядами влучив у нафтопереробний завод.

А протягом дня росіяни зруйнували потужності Попаснянського водоканалу, які ще функціонували.

Тепер води не буде ні в містах і селах, підконтрольних уряду України, ні в окупованих в 2014 році.

Що передувало: У ніч на 8 травня російські війська відкрили вогонь по Шипіловому – попередньо, під руїнами двоповерхового будинку опинилися 11 людей.