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Луганщина: росіяни серед ночі відкрили вогонь по Шипіловому, під завалами 11 людей 

Олена РощінаНеділя, 8 травня 2022, 08:03

У ніч на 8 травня російські війська відкрили вогонь по Шипіловому в Луганській області – попередньо, під руїнами двоповерхового будинку опинилися 11 людей.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "Вночі росіяни відкрили вогонь по Шипіловому. Там зруйновано двоповерховий будинок. За попередньою інформацією, під завалами опинилися 11 осіб.

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Чотири будинки пошкоджено в Рубіжному, дев’ять – в Сєвєродонецьку, ще два – у Лисичанську. Евакуйований один поранений".

Деталі: 7 травня о 16:37 в Білогорівці внаслідок російського авіаудару виникли пожежі в будівлі школи та в будинку культури. Пожежу ліквідовували майже чотири години, під завалами знайдено тіла двох загиблих, під завалами залишаються ще 60 осіб. Евакуйовані з-під завалів 30 осіб, семеро з яких поранені. 

Також у суботу вдень війська Росії з "Градів" та "Ураганів" обстріляли Привілля. Загинули 11-ти та 14-річний хлопці, їхня 69-річна бабуся, 12-ти й 8-річна сестри загиблих отримали тяжкі поранення й були госпіталізовані до лікарні. 

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"Як з’ясувалось, бабуся з онуками вийшли зі сховища на декілька хвилин і саме в цей час ворог вдарив по місту", – зазначив Гайдай.

Пряма мова: "Відносно ситуації на фронті. Угруповання окупаційних військ продовжує наступальні дії на Попаснянському та Сєверодонецькому напрямках.

На території Луганської та Донецької областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено дев’ятнадцять танків, двадцять одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальних броньованих автомобілі, шість автомобілів та одну одиницю спеціальної інженерної техніки.

Підрозділи ППО збили один ворожий ударний гелікоптер Мі-28Н та шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Теми: Луганська областьвійна
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