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Лукашенко заявив, що в Україні "нацизм знову підняв голову"

Роман ПетренкоПонеділок, 9 травня 2022, 13:42
Лукашенко заявив, що в Україні нацизм знову підняв голову
лукашенко 9 травня, фото: белта

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в Україні, що "чудом вижила", "нацизм знову підняв голову".

Джерело: Лукашенко у своєму виступі 9 травня

Пряма мова Лукашенка: "Послідовники нацистів одержимі ідеєю реваншу. Але відкрито боротися зі спадкоємцями радянського народу не готові. Добре, мабуть, засвоїли уроки".

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Тому накачують Україну зброєю, воюють із меморіалами, символами, ветеранами, в'язнями концтаборів та навіть їхніми сім'ями.

У найстрашнішому сні неможливо було уявити, що там, у цій братській нам країні, яка дивом вижила під чоботом фашистських окупантів, нацизм знову підніме голову".

Нагадаємо: У квітні Лукашенко, який дозволяє з території своєї країни запускати російські ракети по Україні, закликав сусідні країни "жити дружно".

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Теми: ЛукашенкопропагандаДень Перемогивійна
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