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Лукашенко заявив, що в Україні "нацизм знову підняв голову"

Роман ПетренкоПонеділок, 9 травня 2022, 13:42
лукашенко 9 травня, фото: белта

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в Україні, що "чудом вижила", "нацизм знову підняв голову".

Джерело: Лукашенко у своєму виступі 9 травня

Пряма мова Лукашенка: "Послідовники нацистів одержимі ідеєю реваншу. Але відкрито боротися зі спадкоємцями радянського народу не готові. Добре, мабуть, засвоїли уроки".

Тому накачують Україну зброєю, воюють із меморіалами, символами, ветеранами, в'язнями концтаборів та навіть їхніми сім'ями.

У найстрашнішому сні неможливо було уявити, що там, у цій братській нам країні, яка дивом вижила під чоботом фашистських окупантів, нацизм знову підніме голову".

Нагадаємо: У квітні Лукашенко, який дозволяє з території своєї країни запускати російські ракети по Україні, закликав сусідні країни "жити дружно".

Теми: ЛукашенкопропагандаДень Перемогивійна
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