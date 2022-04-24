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Лукашенко, який допомагає бомбити Україну, закликав сусідів "жити дружно"

Роман ПетренкоНеділя, 24 квітня 2022, 13:52
Лукашенко, який допомагає бомбити Україну, закликав сусідів жити дружно

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який дозволяє з території своєї країни запускати російські ракети по Україні, закликав сусідні країни "жити дружно".

Джерело: Лукашенко у Великодньому зверненні

Пряма мова Лукашенка: "Перебуваючи у цьому затишному, моєму улюбленому храмі, хотів би звернутися не лише до білорусів. Але насамперед до наших сусідів. Давайте берегти мир. Це зараз так актуально...

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Давайте жити дружно. Хотів би попросити своїх колег-політиків: давайте не створюватимемо нашим людям проблем, їх і зараз вистачає. Ви подивіться, що відбувається із сусідніми Литвою та Латвією, поляками.

Я про Україну в цьому випадку вже не говорю. Вони були такі щасливі, веселі. Жили у заможному світі, у них все було. Де вони сьогодні? Вони стоять уздовж кордону та просять нас, щоб ми їх пропустили до Білорусі. Хоча б гречаної крупи купити. Та що там крупи – солі немає, солі просять у нас".

Довідково: Лукашенко з першої хвилини бере участь у війні. З Білорусі наступали російські військові та танки, щоночі звідти летять ракети.

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Також Лукашенко неодноразово закликав Зеленського здатися, а також хотів брати участь у "переговорах" між Україною та Росією.

Нагадаємо: За участь у війні в Україні білорусам пропонують зарплатню в $1000-1500 на місяць, а також пільги на навчання у вишах РФ, повідомляє розвідка.

Теми: ЛукашенкоБілорусьвійнаРосія
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