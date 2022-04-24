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Лукашенко, який допомагає бомбити Україну, закликав сусідів "жити дружно"

Роман ПетренкоНеділя, 24 квітня 2022, 13:52

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який дозволяє з території своєї країни запускати російські ракети по Україні, закликав сусідні країни "жити дружно".

Джерело: Лукашенко у Великодньому зверненні

Пряма мова Лукашенка: "Перебуваючи у цьому затишному, моєму улюбленому храмі, хотів би звернутися не лише до білорусів. Але насамперед до наших сусідів. Давайте берегти мир. Це зараз так актуально...

Давайте жити дружно. Хотів би попросити своїх колег-політиків: давайте не створюватимемо нашим людям проблем, їх і зараз вистачає. Ви подивіться, що відбувається із сусідніми Литвою та Латвією, поляками.

Я про Україну в цьому випадку вже не говорю. Вони були такі щасливі, веселі. Жили у заможному світі, у них все було. Де вони сьогодні? Вони стоять уздовж кордону та просять нас, щоб ми їх пропустили до Білорусі. Хоча б гречаної крупи купити. Та що там крупи – солі немає, солі просять у нас".

Довідково: Лукашенко з першої хвилини бере участь у війні. З Білорусі наступали російські військові та танки, щоночі звідти летять ракети.

Також Лукашенко неодноразово закликав Зеленського здатися, а також хотів брати участь у "переговорах" між Україною та Росією.

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Нагадаємо: За участь у війні в Україні білорусам пропонують зарплатню в $1000-1500 на місяць, а також пільги на навчання у вишах РФ, повідомляє розвідка.

Теми: ЛукашенкоБілорусьвійнаРосія
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