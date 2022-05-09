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Окупанти обстріляли Слов'янськ

Ірина БалачукПонеділок, 9 травня 2022, 14:11

Російські окупанти 9 травня обстріляли місто Слов'янськ на Донеччині.

Джерело: мер Слов'янська Вадим Лях у Facebook

Пряма мова Ляха: ""Привітання" з 9 травня від "братів". Приліт до центральної частини Слов'янська. Ступінь ушкодження зараз з'ясовуємо".

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Деталі: Мер міста закликав мешканців не ігнорувати сигнали тривоги та не викладати у мережу відео та фото обстрілів.

Передісторія: 

  • На параді у Москві 9 травня президент Росії Володимир Путін заявив, що російська армія в Україні воює на "своїй землі".

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Теми: Слов'янськвійна
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