Окупанти обстріляли Слов'янськ
Понеділок, 9 травня 2022, 14:11
Російські окупанти 9 травня обстріляли місто Слов'янськ на Донеччині.
Джерело: мер Слов'янська Вадим Лях у Facebook
Пряма мова Ляха: ""Привітання" з 9 травня від "братів". Приліт до центральної частини Слов'янська. Ступінь ушкодження зараз з'ясовуємо".
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Деталі: Мер міста закликав мешканців не ігнорувати сигнали тривоги та не викладати у мережу відео та фото обстрілів.
Передісторія:
- На параді у Москві 9 травня президент Росії Володимир Путін заявив, що російська армія в Україні воює на "своїй землі".
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