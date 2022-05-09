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Путін заявив, що його армія в Україні воює на "своїй землі"

Ірина БалачукПонеділок, 9 травня 2022, 11:18
Володимир Путін на параді. Скриншот з відеотрансляції

Президент Росії Володимир Путін заявив, що російська армія в Україні воює на "своїй землі".

Джерело: Путін на параді з нагоди 9 травня у Москві

Пряма мова президента РФ: "Сьогодні ополченці Донбасу разом із бійцями армії Росії борються на своїй землі, де вражали ворога дружинники Святослава та Володимира Мономаха, солдати Румянцева та Потьомкіна, Суворова та Брусилова, де на смерть стояли герої Великої вітчизняної війни Микола Ватутін, Сидор Ковпак, Людмила Павліченко".

Деталі: Звертаючись до бойовиків Донбасу та російських окупантів, Путін заявив, що вони борються "за Батьківщину, за її майбутнє, за те, щоб ніхто не забув уроків Другої світової, щоб у світі не було місця катам, карателям та нацистам".

Передісторія:

  • Росія напала на Україну 24 лютого. Путін виправдовувався, що це зробили, бо Україна та НАТО нібито готували напад на Крим, Росію і навіть на Білорусь. Метою так званої "спецоперації" Путін називав необхідність очистити Україну від "нацистів та нацистської ідеології", а також роззброїти, щоб вона не була загрозою для Росії.
  • Російські військові в Україні знищують ракетами та бомбами цілі мирні міста та села, вбивають та катують мирних жителів, ґвалтують жінок та дітей, мародерять, забираючи з українських будинків і адмінбудівель все – аж до ложок та спідньої білизни. Від рук окупантів в Україні загинуло щонайменше 226 дітей.
  • Росіяни знищують інфраструктуру та продовольчі склади, мінують поля, щоб зірвати посівну.
  • Але незважаючи на все це, українці виходять на акції протесту проти окупантів, відмовляються брати подачки від росіян, навіть помираючи з голоду, і героїчно чинять опір, навіть перебуваючи понад два місяці в облозі і не отримуючи допомоги.

Теми: ПутінРосіявійна
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