Путін заявив, що його армія в Україні воює на "своїй землі"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що російська армія в Україні воює на "своїй землі".

Джерело: Путін на параді з нагоди 9 травня у Москві

Пряма мова президента РФ: "Сьогодні ополченці Донбасу разом із бійцями армії Росії борються на своїй землі, де вражали ворога дружинники Святослава та Володимира Мономаха, солдати Румянцева та Потьомкіна, Суворова та Брусилова, де на смерть стояли герої Великої вітчизняної війни Микола Ватутін, Сидор Ковпак, Людмила Павліченко".

Деталі: Звертаючись до бойовиків Донбасу та російських окупантів, Путін заявив, що вони борються "за Батьківщину, за її майбутнє, за те, щоб ніхто не забув уроків Другої світової, щоб у світі не було місця катам, карателям та нацистам".

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