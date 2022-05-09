Путін виправдовується, що у нього не було вибору, окрім як напасти на Україну
Понеділок, 9 травня 2022, 14:37
Президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що якби був хоч один шанс "вирішити проблему Донбасу мирно", росіяни б його використали.
Джерело: Путін під час зустрічі з батьком загиблого в Україні вояки
Пряма мова Путіна: "Якби був хоч один шанс вирішити цю проблему іншими, мирними засобами, ми, звісно, цей шанс використали б. Але нам цього шансу не дали, не дали просто.
Іншого вибору просто не було. Хлопці воюють мужньо, героїчно, професійно. Усі плани виконуються".
Деталі: У Путіна нібито немає жодних сумнівів, що РФ виграє війну.
Нагадаємо: Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що розвіддані та інша допомога ЗСУ з боку НАТО не завадять Росії перемогти у війні.