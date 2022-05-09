Путін виправдовується, що у нього не було вибору, окрім як напасти на Україну
Понеділок, 9 травня 2022, 14:37
Президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що якби був хоч один шанс "вирішити проблему Донбасу мирно", росіяни б його використали.
Джерело: Путін під час зустрічі з батьком загиблого в Україні вояки
Пряма мова Путіна: "Якби був хоч один шанс вирішити цю проблему іншими, мирними засобами, ми, звісно, цей шанс використали б. Але нам цього шансу не дали, не дали просто.
Реклама:
Іншого вибору просто не було. Хлопці воюють мужньо, героїчно, професійно. Усі плани виконуються".
Деталі: У Путіна нібито немає жодних сумнівів, що РФ виграє війну.
Нагадаємо: Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що розвіддані та інша допомога ЗСУ з боку НАТО не завадять Росії перемогти у війні.
ВІДЕО ДНЯ