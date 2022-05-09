Путін виправдовується, що у нього не було вибору, окрім як напасти на Україну

Президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що якби був хоч один шанс "вирішити проблему Донбасу мирно", росіяни б його використали.

Джерело: Путін під час зустрічі з батьком загиблого в Україні вояки

Пряма мова Путіна: "Якби був хоч один шанс вирішити цю проблему іншими, мирними засобами, ми, звісно, ​​цей шанс використали б. Але нам цього шансу не дали, не дали просто.

Іншого вибору просто не було. Хлопці воюють мужньо, героїчно, професійно. Усі плани виконуються".

Деталі: У Путіна нібито немає жодних сумнівів, що РФ виграє війну.

Нагадаємо: Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що розвіддані та інша допомога ЗСУ з боку НАТО не завадять Росії перемогти у війні.