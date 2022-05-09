Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Біля Макарова знайшли ще три тіла: вбиті пострілами в голову

Ірина БалачукПонеділок, 9 травня 2022, 14:53
Біля Макарова знайшли ще три тіла: вбиті пострілами в голову
Фото gp.gov.ua

Тіла ще трьох цивільних осіб виявили поблизу смт. Макарів Київської області – російські окупанти убили їх пострілами в голову.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП: "Під час проведення слідчих дій поблизу смт. Макарів на узбіччі автодороги виявлено поховання трьох цивільних осіб.

Реклама:

За попередньою інформацією, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації населеного пункту пострілами в голову вбили трьох чоловіків". 

 
Фото gp.gov.ua

Деталі: За цим фактом розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Досудове розслідування триває.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

Теми: Київська областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Київська область
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
У Києві та області працювала ППО
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: