Біля Макарова знайшли ще три тіла: вбиті пострілами в голову
Понеділок, 9 травня 2022, 14:53
Тіла ще трьох цивільних осіб виявили поблизу смт. Макарів Київської області – російські окупанти убили їх пострілами в голову.
Джерело: Офіс генпрокурора
Дослівно ОГП: "Під час проведення слідчих дій поблизу смт. Макарів на узбіччі автодороги виявлено поховання трьох цивільних осіб.
Реклама:
За попередньою інформацією, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації населеного пункту пострілами в голову вбили трьох чоловіків".
Деталі: За цим фактом розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
Досудове розслідування триває.
ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- Станом на 4 травня поліція Київської області виявила та оглянула 1235 тіл мирних жителів, убитих окупантами. 282 особи загиблих були невстановлені.