Біля Макарова знайшли ще три тіла: вбиті пострілами в голову

Тіла ще трьох цивільних осіб виявили поблизу смт. Макарів Київської області – російські окупанти убили їх пострілами в голову.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП: "Під час проведення слідчих дій поблизу смт. Макарів на узбіччі автодороги виявлено поховання трьох цивільних осіб.

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За попередньою інформацією, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації населеного пункту пострілами в голову вбили трьох чоловіків".

Фото gp.gov.ua

Деталі: За цим фактом розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Досудове розслідування триває.

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