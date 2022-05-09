Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Біля Макарова знайшли ще три тіла: вбиті пострілами в голову

Ірина БалачукПонеділок, 9 травня 2022, 14:53
Фото gp.gov.ua

Тіла ще трьох цивільних осіб виявили поблизу смт. Макарів Київської області – російські окупанти убили їх пострілами в голову.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП: "Під час проведення слідчих дій поблизу смт. Макарів на узбіччі автодороги виявлено поховання трьох цивільних осіб.

За попередньою інформацією, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації населеного пункту пострілами в голову вбили трьох чоловіків". 

 
Фото gp.gov.ua

Деталі: За цим фактом розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Досудове розслідування триває.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Київська областьвійнажертви
Головне сьогодні

Святаш як російський "гауляйтер Харкова": відкрито кримінальну справу

Байден підписав ленд-ліз для України

відеоРосіяни додали до "ветеранів війни" американців Бонні й Клайда

ФОТО93 бригада ЗСУ показала "парад" до 9 травня на трофейних танках окупантів

Онуфрій просить Путіна відпустити захисників Маріуполя за процедурою екстракшн

відеоПопри постійні обстріли над Азовсталлю майорить український прапор

Усі новини...
Київська область
Мешканець Київщини загинув через російську міну
Руйнування від війни виявили у двох третинах громад Київщини
На Київщині без газу залишається лише одне село, без води - окремі будинки
Останні новини
00:40
фотоНа будівлі посольства РФ у Лондоні з'явився напис "Ні війні"
00:33
ЄС випустить спеціальні боргові папери на 10 млрд євро для підтримки України – ЗМІ
00:03
Залізнична аварія в Австрії: загиблий та 13 поранених
23:52
Шольц вважає дуже цікавою ініціативу Макрона про "європейську спільноту"
23:52
Зеленський: головна тема розмов у Москві це "ціна" війни, яку сплатить Росія
23:35
Україна може суттєво збільшити поставки пального через Польщу – Свириденко
23:28
"За відвагу і відданість правді": українські журналісти отримали Пулітцерівську премію
23:27
доповненоРосіяни знову обстріляли Одесу, горить ТРЦ
23:25
Зеленський розраховує на отримання Україною статусу кандидата у члени ЄС у червні
23:07
Глава Єврокомісії розповіла про зустріч з Орбаном щодо ембарго
Усі новини...