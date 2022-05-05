Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Київщина: знайшли тіла двох чоловіків, яких окупанти убили і переїхали танком

Ірина БалачукЧетвер, 5 травня 2022, 15:24
Фото поліції

Поліція Київщини ексгумувала тіла двох молодих чоловіків, яких російські окупанти розстріляли та переїхали танком у Вишгородському районі.

Джерело: поліція Київської області у Facebook

Дослівно поліція: "25 лютого окупанти розстріляли автомобіль з двома мирними жителями в салоні. Але і цього загарбникам виявилося замало – російські окупанти переїхали машину з людьми всередині тяжкою технікою".

Деталі: 4 травня тіла молодих чоловіків 22 та 23 років ексгумували у селі Рудня-Тальська.   

 
Фото поліції 

Правоохоронці Іванкова, за участі прокурора та судмедексперта, провели огляд трупів. Після цього тіла загиблих забрали родичі для перепоховання у селі Мирча Бучанського району.

Що було раніше: 4 травня поліція повідомила, що у Київській області за добу виявили ще 20 тіл мирних мешканців, яких убили російські окупанти. Зокрема, у селі Шибине виявили тіла чотирьох мирних жителів, які загинули від рук російських окупантів, серед них – дитина 10 років.

Передісторія: 

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Київська областьвійнажертви
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: Росіяни продовжують блокувати "Азовсталь", поновили штурм

В усіх країнах ЄС більшість підтримує вступ України, окрім Угорщини — опитування

NYT: Розвідка США допомогла Україні потопити "Москву"

Буш порівняв Зеленського з Черчиллем

ВІДЕОШарій визнав, що не дотягує до Ассанжа, а також буцімто знав про підготовку своєї депортації

Шольц та Байден обіцяють не визнавати спроби перегляду кордонів України

Усі новини...
Київська область
З Київського моря дістали збитий російський бойовий вертоліт
Жертви РФ: на Миколаївщині поранено дівчинку, на Київщині знайшли загиблу дитину
Сили ППО збили ракету над Київщиною
Останні новини
09:06
У Києві горів готель: евакуювали 98 людей
09:00
З Маріуполя евакуювали ще 500 цивільних
08:44
Жертви Росії: ще двох дітей забрала війна – всього 223 дитини загинули
08:20
ДПСУ: Черги на кордоні лишилися тільки на двох пунктах пропуску
08:18
фото Окупанти вдарили по Дніпропетровщині ракетою і з "Градів"
08:13
Розвідка Британії: український опір на "Азовсталі" зриває плани РФ на Донбасі
07:56
мапаЗСУ мають потенціал повернути окуповану частину Харківської області – ISW
07:44
У США обмежать застосування вакцини від Johnson & Johnson
07:28
На Запоріжжі росіяни готуються відібрати в людей землю – ОВА
06:40
Зведення Генштабу: Росіяни продовжують блокувати "Азовсталь", поновили штурм
Усі новини...