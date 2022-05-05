Київщина: знайшли тіла двох чоловіків, яких окупанти убили і переїхали танком
Поліція Київщини ексгумувала тіла двох молодих чоловіків, яких російські окупанти розстріляли та переїхали танком у Вишгородському районі.
Джерело: поліція Київської області у Facebook
Дослівно поліція: "25 лютого окупанти розстріляли автомобіль з двома мирними жителями в салоні. Але і цього загарбникам виявилося замало – російські окупанти переїхали машину з людьми всередині тяжкою технікою".
Деталі: 4 травня тіла молодих чоловіків 22 та 23 років ексгумували у селі Рудня-Тальська.
Правоохоронці Іванкова, за участі прокурора та судмедексперта, провели огляд трупів. Після цього тіла загиблих забрали родичі для перепоховання у селі Мирча Бучанського району.
Що було раніше: 4 травня поліція повідомила, що у Київській області за добу виявили ще 20 тіл мирних мешканців, яких убили російські окупанти. Зокрема, у селі Шибине виявили тіла чотирьох мирних жителів, які загинули від рук російських окупантів, серед них – дитина 10 років.
Передісторія:
- 2 травня у селі Калинівка Макарівської ОТГ Бучанського району Київщини виявили поховання двох чоловіків зі слідами катувань.
- 29 квітня на території Бучанського району виявили яму з тілами трьох чоловіків, яких солдати РФ мордували, а потім жорстоко вбили.