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Київщина: знайшли тіла двох чоловіків, яких окупанти убили і переїхали танком

Ірина БалачукЧетвер, 5 травня 2022, 15:24
Київщина: знайшли тіла двох чоловіків, яких окупанти убили і переїхали танком
Фото поліції

Поліція Київщини ексгумувала тіла двох молодих чоловіків, яких російські окупанти розстріляли та переїхали танком у Вишгородському районі.

Джерело: поліція Київської області у Facebook

Дослівно поліція: "25 лютого окупанти розстріляли автомобіль з двома мирними жителями в салоні. Але і цього загарбникам виявилося замало – російські окупанти переїхали машину з людьми всередині тяжкою технікою".

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Деталі: 4 травня тіла молодих чоловіків 22 та 23 років ексгумували у селі Рудня-Тальська.   

 
Фото поліції 

Правоохоронці Іванкова, за участі прокурора та судмедексперта, провели огляд трупів. Після цього тіла загиблих забрали родичі для перепоховання у селі Мирча Бучанського району.

Що було раніше: 4 травня поліція повідомила, що у Київській області за добу виявили ще 20 тіл мирних мешканців, яких убили російські окупанти. Зокрема, у селі Шибине виявили тіла чотирьох мирних жителів, які загинули від рук російських окупантів, серед них – дитина 10 років.

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Теми: Київська областьвійнажертви
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