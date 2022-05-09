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11 людей під завалами на Луганщині: рятувальники працюватимуть після зачистки міста від росіян

Роман ПетренкоПонеділок, 9 травня 2022, 16:57
руйнування в шипіловому, фото Гайдая

11 людей, які заблоковані у підвалі приватного будинку в Шепіловому на Луганщині, зможуть рятувати лише після зачистки території Білогорівки, повідомив глава ОВА Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова Гайдая: "Наші війська зачищають територію Білогорівки, куди через понтонну переправу річкою перейшли окупанти.

Щойно приберуть всіх "зайвих" - рятувальники зможуть почати розбирати завалі в школі та сусідньому селі Шипілове, де 11 мешканців заблоковані у підвалі приватного будинку, маємо надію, що вони дочекаються".

Деталі: За словами Гайдая, у Попасній захисники тримають оборону на нових укріплених позиціях, проривів немає. Воєводівка біля Сєвєродонецька – під контролем України, ЗСУ закріпили позиції

Евакуація з області поновиться після зачистки Білогорівки.

Передісторія: На Луганщині вранці 9 травня 11 людей, які ховались у підвальному приміщенні в Шипіловому і по яких відкрили вогонь росіяни, перестали виходити на зв’язок.

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Теми: Луганська областьвійнаРосія
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