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Путін дозволив дітям загиблих в Україні окупантів вступати до вузів без іспитів

Катерина ТищенкоПонеділок, 9 травня 2022, 17:05
Путін на параді 9 травня 2022 року, фото Contributor/Getty Images

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволяє дітям загиблих на війні в Україні російських військових вступати до вишів без вступних іспитів.

Джерело: указ Путіна від 9 травня, оприлюднений на сайті Кремля

Деталі: Уряду РФ доручено забезпечити встановлення вузами спеціальної квоти прийому навчання у розмірі 10% загального обсягу контрольних цифр прийому за допомогою бюджетних асигнувань федерального бюджету з кожної спеціальності чи напрямку підготовки.

Дослівно: "Встановити, що в межах спеціальної квоти прийом на навчання дітей:

а) військовослужбовців та співробітників (які воювали або воюють на території України – ред.), за винятком загиблих (померлих), які отримали каліцтво (поранення, травму, контузію) або захворювання, здійснюється на підставі результатів вступних випробувань, що проводяться освітніми організаціями вищої освіти самостійно;

б) військовослужбовців та співробітників, які загинули (померли), отримали каліцтво (поранення, травму, контузію) або захворювання, здійснюється без вступних випробувань (за винятком додаткових вступних випробувань творчої та (або) професійної спрямованості)".

Деталі: Також діти загиблих або поранених в Україні військових можуть вступити без вступних випробувань до федеральних загальноосвітніх організацій зі спеціальними найменуваннями "президентське кадетське училище", "суворівське військове училище", "нахімівське військово-морське училище", "кадетський (морський кадетський) військовий корпус", "кадетський корпус", "козацький кадетський корпус".

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Зазначається, що указ прийнято з метою підтримки сімей військовослужбовців та співробітників федеральних органів виконавчої влади та федеральних державних органів, у яких федеральним законом передбачено військову службу, співробітників органів внутрішніх справ РФ, які брали (або беруть) участь у так званій "спеціальній військовій операції на територіях Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки та України".

Що передувало: Виступаючи на параді з нагоди Дня перемоги у Москві 9 травня, Путін обіцяв підтримку пораненим солдатам та офіцерам, сім'ям загиблих в Україні окупантів.

Теми: ПутінРосіявійнавузи
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