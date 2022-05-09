Путін на параді назвав війну "єдино правильним рішенням", мобілізацію не оголосив

Президент Росії Володимир Путін на параді до Дня перемоги в Москві заявив, що Росія "дала попереджувальну відсіч агресії" з боку НАТО, коли вторглася в Україну, а мобілізацію на війну не оголосив.

Джерело: Путін на параді на Червоній площі, трансляція російських медіа

Пряма мова: "Вітаю вас із днем ​​великої перемоги. Захист Батьківщини, коли вирішувалася її доля, завжди був священним... І в ці дні ви боретесь за наших людей на Донбасі, за безпеку нашої Батьківщини, Росії".

Деталі: Путін згадав колишні битви та "єдиний радянський народ".

За його словами, Росія "завжди виступала за створення системи рівної та неподільної безпеки", щоб жах глобальної війни не повторився.

Президент РФ згадав про невдалий шантаж західного світу з боку Росії і знову назвав відразу кілька приводів війни, не згадавши, що російські війська масово перебували біля кордонів України майже рік перед вторгненням.

Пряма мова: "У грудні минулого (2021) року ми запропонували укласти договір про гарантії безпеки. Росія закликала Захід до чесного діалогу, до пошуку розумних компромісних рішень, до врахування інтересів одне одного. Все марно. Країни НАТО не захотіли почути нас, у них були зовсім інші плани.

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У відкриту йшла підготовка до чергової каральної операції на Донбасі, до вторгнення на наші історичні землі, включаючи Крим. У Києві заявляли про можливе здобуття ядерної зброї. Блок НАТО розпочав активне військове освоєння прилеглих до нас територій. Таким чином, створювалася абсолютно неприйнятна для нас загроза, безпосередньо біля наших кордонів.

Все говорило про те, що зіткнення з неонацистами, бандерівцями, на яких США та їхні молодші компаньйони зробили ставку, буде неминучим. Ми бачили, як розгортається військова інфраструктура, як почали працювати сотні закордонних радників, йшли регулярні постачання найсучаснішої зброї з країн НАТО.

Небезпека зростала з кожним днем, Росія дала попереджувальну відсіч агресії. Це було вимушене, своєчасне та єдине правильне рішення – рішення суверенної, сильної, самостійної країни".

Деталі: Путін заявив, що після розпаду Радянського Союзу США "заговорили про свою винятковість, принижуючи тим самим не тільки весь світ, але й своїх сателітів, яким доводиться вдавати, що вони нічого не помічають і покірно все це ковтати".

"Але ми інша країна, у Росії інший характер. Ми ніколи не відмовимося від любові до Батьківщини, від віри та традиційних цінностей, від звичаїв предків, від поваги до всіх народів та культур. А на Заході ці тисячолітні цінності, схоже, вирішили скасувати. Така моральна деградація стала основою цинічної фальсифікації історії Другої світової", – сказав Путін.

Він звинуватив світ у "розпалюванні русофобії" та "вихвалянні зрадників".

Президент РФ заявив, що "сьогодні ополченці Донбасу разом із бійцями армії Росії борються на своїй землі", що вони борються за Батьківщину, її майбутнє, "щоб у світі не було місця катам, карателям і нацистам".

Путін пообіцяв підтримку пораненим солдатам та офіцерам, сім'ям загиблих в Україні.

"Слава нашим доблесним Збройним силам! За Росію, за перемогу, ура!", – сказав він тремтячим голосом, завершуючи промову.

Путін у своїй промові не оголосив про офіційний початок війни чи мобілізацію, як припускали розвідки та експерти.

На параді не було представників інших країн. Путін у своїй промові сказав, що американським ветеранам "заборонили" приїхати на парад до Москви.

Цьому передувало: Держсекретар США Ентоні Блінкен у заяві до 77-ї річниці перемоги над нацистами заявив, що президент Росії Володимир Путін намагається перекрутити історію, щоб виправдати свою неспровоковану і жорстоку війну проти України.

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, якому передували окупація Криму, частини Донбасу та 8 років гібридної війни проти України. Путін називає війну в Україні "спеціальною воєнною операцією" РФ.