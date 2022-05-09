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Росія ще має потужності і запас комплектуючих, щоб робити нові ракети - МОУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 9 травня 2022, 18:05
Росія ще має потужності і запас комплектуючих, щоб робити нові ракети - МОУ
ілюстративне фото

За даними Міноборони, Росія вистріляла по Україні приблизно половину наявних ракет, але ще має потужності і певний запас комплектуючих, щоб виготовляти нові.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону

Деталі: Журналіст зокрема попрсив прокоментувати дані британської розвідки, згідно  якими, у Росії серйозно зменшилася кількість високоточних боєприпасів, тому вона використовує для бомбардувань застарілі ракети і бомби.

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Пряма мова Маляр: "Потрібно просто зрозуміти, це виключно ми говоримо про цифри. Ми також оголошували, що за нашими даними, там більше половини ракет уже запущені. І цифри називали, скільки там ракет – близько 2 тисяч… Але. В цих цифрах важливо розуміти, що в РФ є ресурс для того, щоб воювати далі, це (минув) невеликий термін (повномасштабна війна в Україні триває 75-й день -ред).

Водночас якщо ми говоримо про виробництво ракет, яке в них є, вони ще мають ресурс закуплених раніше, до санкцій, комплектуючих. Тому на певний час у них також є можливість їх виробляти.

Звісно, це геть не та швидкість, вони не зможуть відновити за кілька місяців усе, що вони вже вистріляли. Але якийсь певний час за інерцією в них ще є можливість використовувати цю зброю, використовувати ракети".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У зведенні британської розвідки за 9 травня йшлося, що російські запаси високоточних боєприпасів, ймовірно, виснажені. Це, мовляв, змушує РФ використовувати легкодоступні, але застарілі боєприпаси, які менш надійні, менш точні та легше перехоплюються. 

Теми: війнаМіноборони
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