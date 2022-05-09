93 бригада ЗСУ показала "парад" до 9 травня на трофейних танках окупантів
Понеділок, 9 травня 2022, 21:02
93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" продемонструвала, як використовує трофейні танки, здобуті в бою проти російських окупантів.
Джерело: facebook-сторінка 93 ОМБр "Холодний Яр"
Дослівно: "День Перемоги будемо святкувати у майбутньому. Його дата ще не визначена, але вона обов'язково буде. Ми докладаємо до цього максимум зусиль.
А поки - влаштовуємо військовий "парад" на трофейних російських танках по передньому краю".
Деталі: Українські військові відремонтували здобуті танки окупантів і зафарбували ганебні маркування.
Загалом 93 ОМБр має два трофейні Т-80БВМ й один Т-80БВ.
Один із трофейних танків має серед військових прізвисько Fury (в перекладі з англійської – "лють").
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