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93 бригада ЗСУ показала "парад" до 9 травня на трофейних танках окупантів

Денис КарловськийПонеділок, 9 травня 2022, 21:02
трофейний танк, здобутий у росіян військовослужбовцями 93 омбр св зсу. фото: пресслужба 93 омбр

93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" продемонструвала, як використовує трофейні танки, здобуті в бою проти російських окупантів.

Джерело: facebook-сторінка 93 ОМБр "Холодний Яр"

Дослівно: "День Перемоги будемо святкувати у майбутньому. Його дата ще не визначена, але вона обов'язково буде. Ми докладаємо до цього максимум зусиль. 

А поки - влаштовуємо військовий "парад" на трофейних російських танках по передньому краю".

Деталі: Українські військові відремонтували здобуті танки окупантів і зафарбували ганебні маркування.

Загалом 93 ОМБр має два трофейні Т-80БВМ й один Т-80БВ.

Один із трофейних танків має серед військових прізвисько Fury (в перекладі з англійської – "лють").

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фото: 93 омбр
 
фото: 93 омбр
 
фото: 93 омбр

Теми: Збройні силиРосія9 травнявійна
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