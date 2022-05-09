Росіяни знову обстріляли Одесу, горить ТРЦ

Росіяни у понеділок ввечері знову здійснили ракетну атаку на Одесу.

Джерело: Суспільне Одеса з посиланням на ОК "Південь", джерела УП, речник Одеської ОВА Сергій Братчук у коментарі Hromadske

Дослівно Суспільне: "Іде ракетна атака по Одесі – ОК "Південь""

Деталі: Очевидці повідомляють щонайменше про чотири вибухи в місті.

Пізніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив Hromadske, що внаслідок вечірнього ракетного удару в Одесі спалахнула пожежа в одному з торговельно-розважальних центрів.

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Що передувало: Росіяни здійснили ракетний обстріл Одеси в понеділок вранці, коли там перебували прем’єр Денис Шмигаль та голова Європейської Ради Шарль Мішель.