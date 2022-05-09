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Обстріл Одеси відбувся під час візиту Шмигаля і голови Євроради

Катерина ТищенкоПонеділок, 9 травня 2022, 19:24
Денис Шмигаль і Шарль Мішель у бомбосховищі в Одесі, фото Думської

Під час ракетного обстрілу Одеси в понеділок вранці там перебували прем’єр Денис Шмигаль та голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Джерело: Шмигаль у Telegram і на брифінгу, голова Одеської ОВА Максим Марченко у Telegram

Дослівно Шмигаль: "Бомбардування Одеси російськими ракетами відбувається практично щодня, як і сьогодні — прямо під час нашого з Шарлем Мішелем візиту".

Пряма мова Шмигаля на брифінгу: "Бомбардування Одеси російськими ракетами відбувається щодня. Як і відбулося буквально 10 хвилин тому, чергове бомбардування двома ракетами. І вчора, і позавчора – кожного дня окупант намагається знищити це прекрасне місто".

Деталі: Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив по удар з території Криму по Одещині.

"Вранці ворог наніс ракетний удар з тимчасово окупованої території Криму береговим комплексом "Бастіон". Пошкоджено об’єкти інфраструктури одного з районів області", - сказав він.

Варто зазначити, що з міркувань безпеки повідомлення про візити офіційних осіб та закордонних гостей відбуваються з запізненням. 

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Російська армія вранці 9 травня завдала ракетного удару по Одеській області.

Глава Європейської Ради Шарль Мішель 9 травня прибув до Одеси, щоб відзначити День Європи.

Теми: Одесавійна
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