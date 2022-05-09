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Святаш як російський "гауляйтер Харкова": відкрито кримінальну справу

Світлана КізіловаПонеділок, 9 травня 2022, 22:46
Дмитро Святаш, фото Радислава Усєєва, focus.ua

Щодо соратника Віктора Януковича та колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Дмитра Святаша проводиться розслідування за статтею 111 Кримінального кодексу України — державна зрада.

Джерело: пленарне засідання XI позачергової сесії Харківської обласної ради, депутат Роман Семенуха на сесії облради Харківщини 9 травня, та його коментар для Суспільного

Деталі: На сесії Семенуха спитав прокурора, чи готується кримінальне провадження, та чи триває слідство щодо оголошення підозри громадянину України, який був майже офіційно оголошений РФ як майбутній гауляйтер міста Харкова. Депутат уточнив, що йдеться про Дмитра Святаша, який, за його даними, перебуває зараз у Російській Федерації.

Пряма мова прокурора області Олександра Фільчакова: "Я розумію, про кого ви говорите, зараз слідчими СБУ, що стосується цієї особи, проводиться досудове розслідування за ст. 111. Харківська обласна прокуратура здійснює у цьому кримінальному провадженні процесуальне керівництво. Я думаю, що найближчим часом ми приймемо законне рішення. Можу сказати від себе як керівника обласної прокуратури: вважаю, що це наш обов'язок притягнути цю особу до передбаченої законом кримінальної відповідальності".

Деталі: Про те, що Росія бачила Святаша своїм керівником у Харкові після захоплення міста, з посиланням на свої джерела на початку квітня писав колишній журналіст, нині заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"Хороші люди кажуть, що у Кремлі навіть підготували кандидатуру майбутнього гауляйтера Харкова. Якщо пам’ятаєте, був такий Дмитро Святаш — депутат-регіонал та довірена особа Віктора Януковича у 2004 році", - уточнював тоді Найєм.

За даними Романа Семенухи, є інформація, що батько Святаша, депутат Харківської облради і голова постійної комісії з питань охорони здоров'я Володимир Святаш, також перебуває у Росії. На першій "воєнній" сесії Харківської обласної ради 9 травня, де ухвалили рішення на підтримку територіальної цілісності України, Володимира Святаша не було.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Депутати Харківської обласної ради на своєму позачерговому засіданні засудили військову агресію Російської Федерації проти України та виступили на підтримку територіальної цілісності та незалежності держави.

Теми: держзрадаХарківРосіяокупація
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