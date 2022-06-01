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Зеленський: Україна просить далекобійну зброю, щоб захиститися, а не атакувати територію Росії

Анастасія КалатурСереда, 1 червня 2022, 05:00
Зеленський: Україна просить далекобійну зброю, щоб захиститися, а не атакувати територію Росії
ФОТО: newsmax

Заклики України надати зброю далекої  дальності   спрямовані на захист території України, а не атаку території Росії, як вона зробила з Україною.

Джерело: президент Володимир Зеленський в Newsmax

Пряма мова: "Нас не цікавить, що відбувається у Росії… Нас цікавить лише наша власна територія в Україні".

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Деталі: Зеленський сказав, що "з деякими територіями є деякі складнощі, є деякі деталі, але всі ці складності їх можна було б обговорити, і ці обговорення були б необхідні, щоб зупинити війну".

Зазначається, що переговори можуть бути, але   має бути готовність із боку Росії вести ці переговори.  За словами Зеленського, "якщо йдеться про ультиматуми і "ви повинні поступитися третиною своєї території, і ми дамо вам спокій і залишимо в живих" — це не те, про що ми можемо домовитися".

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Зеленський сказав, що зрештою, Росія вичерпає бажання продовжувати бойові дії в південних і східних регіонах, оскільки світ об'єднується навколо українського суверенітету.

Крім того, наратив про те, що сусідні країни не повинні вступати до НАТО — це програшна битва для Росії та її президента Володимира Путіна.

Теми: ЗеленськийРосія
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