Херсонщина: Росіяни підірвали мости через Інгулець — ОК “Південь”
Середа, 1 червня 2022, 05:37
Росіяни підірвали мости через річку Інгулець в районі Давидова Броду та Великої Олександрівки (Херсонщина).
Джерело: ОК "Південь"
Дослівно: "Тривають бойові дій на лінії зіткнення. Ворог вишукує засоби і заходи протидії контрнаступу наших сил. Спецпідрозділами рашистів підірвано мости через річку Інгулець в районі Давидова Броду та Великої Олександрівки".
Нагадаємо: Як повідомлялося, росіяни мінують береги Інгульця.
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