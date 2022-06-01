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Херсонщина: Росіяни підірвали мости через Інгулець — ОК “Південь”

Анастасія КалатурСереда, 1 червня 2022, 05:37

Росіяни підірвали мости через річку   Інгулець в районі Давидова Броду та Великої Олександрівки (Херсонщина).

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Тривають бойові дій на лінії зіткнення. Ворог вишукує засоби і заходи протидії контрнаступу наших сил. Спецпідрозділами рашистів підірвано мости через річку Інгулець в районі Давидова Броду та Великої Олександрівки".

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Нагадаємо: Як повідомлялося, росіяни мінують береги Інгульця.

Теми: Херсонська областьвійнаРосія
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