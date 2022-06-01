Херсонщина: Росіяни підірвали мости через Інгулець — ОК “Південь”

Росіяни підірвали мости через річку Інгулець в районі Давидова Броду та Великої Олександрівки (Херсонщина).

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Тривають бойові дій на лінії зіткнення. Ворог вишукує засоби і заходи протидії контрнаступу наших сил. Спецпідрозділами рашистів підірвано мости через річку Інгулець в районі Давидова Броду та Великої Олександрівки".

Нагадаємо: Як повідомлялося, росіяни мінують береги Інгульця.