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Зеленський: Щодня гине 60-100 українських військових

Анастасія КалатурСереда, 1 червня 2022, 06:00
ФОТО: GETTY

Щодня на фронті гинуть 60-100 українських військових, а ще 500 – отримують поранення.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Newsmax

Пряма мова: "Ситуація дуже складна, 60-100 солдатів на день гинуть в бою   та близько 500 людей отримують поранення в бою. Так ми тримаємо свої оборонні рубежі".

Деталі: Зеленський зазначив, що найскладніша ситуація на сході України.

Нагадаємо: Раніше Зеленський заявив, що Україна не поспішатиме з деокупацією територій, якщо це вимагатиме десятків тисяч жертв, а чекатиме на потрібне озброєння.

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Теми: Зеленськийвійна
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