Зеленський: Щодня гине 60-100 українських військових

Щодня на фронті гинуть 60-100 українських військових, а ще 500 – отримують поранення.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Newsmax

Пряма мова: "Ситуація дуже складна, 60-100 солдатів на день гинуть в бою та близько 500 людей отримують поранення в бою. Так ми тримаємо свої оборонні рубежі".

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Деталі: Зеленський зазначив, що найскладніша ситуація на сході України.

Нагадаємо: Раніше Зеленський заявив, що Україна не поспішатиме з деокупацією територій, якщо це вимагатиме десятків тисяч жертв, а чекатиме на потрібне озброєння.