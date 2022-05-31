Зеленський: Якщо деокупація коштуватиме десятки тисяч життів, ми почекаємо на зброю

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не поспішатиме з деокупацією територій, якщо це вимагатиме десятків тисяч жертв, а чекатиме на потрібне озброєння.

Джерело: Зеленський на брифінгу за підсумками зустрічі з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, відео якого публікує Офіс президента

Пряма мова: "Ми не прив’язуємося до дат деокупації, ми прив’язуємось до людей. Якщо ті чи інші наші кроки, наші операції, пов’язані з деокупацією того чи іншого регіону, будуть пов’язані з десятками тисяч загиблих наших людей, то ми будемо чекати на відповідну зброю, щоб зберегти по-максимуму наших людей... Бо ці території без живих українців нам, чесно кажучи, не в пріоритеті".

Деталі: Президент наголосив, що на сході українським військовим "складно через те, що бракує кількості відповідної зброї".

"Ситуація складна на сході через те, що там зосереджена найбільша кількість техніки, військових формувань, батальйонів як РФ, так і зрадників, які є колаборантами, сепаратистами, представниками умовних "ДНР" і "ЛНР". Вони зосередили всі сили там, щоб виконати той чи інший план", - зазначив Зеленський.

Водночас він запевнив, що Україна буде деокуповувати всю територію, яка належить їй історично і згідно з усіма міжнародними законами.