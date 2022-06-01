Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Армія РФ зачищає Україну, бо бачить її як плацдарм для наступу на Європу - заступниця міністра

Валентина РоманенкоСереда, 1 червня 2022, 11:22
Армія РФ зачищає Україну, бо бачить її як плацдарм для наступу на Європу - заступниця міністра
ілюстративне фото руйнувань в Україні з FB-сторінки президента Зеленського

Ймовірно, що російська армія нещадно знищує інфраструктуру України, тому що Володимир Путін хоче використати територію нашої країни як плацдарм для подальшого наступу на Європу.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону 1 червня

Пряма мова: "Є припущення: вони знищують інфраструктуру цивільну і соціальну, тому що вона їх не цікавить, адже у них плани використати територію України як плацдарм, щоби рухатися далі. Швидше за все, Україна – це не кінцева мета, і якщо зараз не зупинити Путіна всім світом, він піде з території України (війною) на європейський світ".

Реклама:

Деталі: Маляр підтвердила, що зараз ситуація на фронті складна, тому що тривають запеклі бої.

Наразі російська армія не може швидко реалізувати всі свої цілі, тому що ЗСУ чинять потужний опір. Боротьба запекла, тому що ворог сильний, армія РФ наразі переважає за кількістю особового складу, озброєння і військової техніки. Але Збройні сили України потужно знищують і фізично російських військових і їхню техніку, наголосила заступниця міністра.

В Донецькій і Луганській областях вони по-перше намагаються вийти на географічні кордони – це амбіція, яку переслідував Путін і попередні 8 років, друге – намагаються оточити українські війська, щоб шантажувати, і з певною позицією виходити на якісь переговори.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Є певний почерк російських військ: наприклад, вони намагаються не заходити і не починати вуличні бої (хоча в Сєверодонецьку це вже відбувається), тому що у вуличних боях вони програють. Через це вони воліють знищити місто взагалі і захоплювати просто територію без соціальної інфраструктури.

Другий важливий момент – росіяни не шкодують ні своїх людей, ні техніки. Щоб поповнити свій арсенал зброї і техніки, свої виробництва вони перевели вже в посилений режим (заводи, які виробляють зброю в РФ працюють у декілька змін), щоб поповнити те, що вони втрачають тут".

Теми: війнаРосіяМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
війна
Від початку доби на фронті було 30 зіткнень – зведення Генштабу
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У "пресслужбі" Пригожина заявили, що його поховали в закритому форматі. РосЗМІ публікують фото
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: