Армія РФ зачищає Україну, бо бачить її як плацдарм для наступу на Європу - заступниця міністра

Ймовірно, що російська армія нещадно знищує інфраструктуру України, тому що Володимир Путін хоче використати територію нашої країни як плацдарм для подальшого наступу на Європу.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону 1 червня

Пряма мова: "Є припущення: вони знищують інфраструктуру цивільну і соціальну, тому що вона їх не цікавить, адже у них плани використати територію України як плацдарм, щоби рухатися далі. Швидше за все, Україна – це не кінцева мета, і якщо зараз не зупинити Путіна всім світом, він піде з території України (війною) на європейський світ".

Деталі: Маляр підтвердила, що зараз ситуація на фронті складна, тому що тривають запеклі бої.

Наразі російська армія не може швидко реалізувати всі свої цілі, тому що ЗСУ чинять потужний опір. Боротьба запекла, тому що ворог сильний, армія РФ наразі переважає за кількістю особового складу, озброєння і військової техніки. Але Збройні сили України потужно знищують і фізично російських військових і їхню техніку, наголосила заступниця міністра.

В Донецькій і Луганській областях вони по-перше намагаються вийти на географічні кордони – це амбіція, яку переслідував Путін і попередні 8 років, друге – намагаються оточити українські війська, щоб шантажувати, і з певною позицією виходити на якісь переговори.

Пряма мова: "Є певний почерк російських військ: наприклад, вони намагаються не заходити і не починати вуличні бої (хоча в Сєверодонецьку це вже відбувається), тому що у вуличних боях вони програють. Через це вони воліють знищити місто взагалі і захоплювати просто територію без соціальної інфраструктури.

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Другий важливий момент – росіяни не шкодують ні своїх людей, ні техніки. Щоб поповнити свій арсенал зброї і техніки, свої виробництва вони перевели вже в посилений режим (заводи, які виробляють зброю в РФ працюють у декілька змін), щоб поповнити те, що вони втрачають тут".