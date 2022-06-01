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Папа Римський закликав не використовувати зерно з України як зброю

"Європейська правда"Середа, 1 червня 2022, 12:23
Папа Римський закликав не використовувати зерно з України як зброю
Папа Франциск, фото Getty Images

Папа Римський Франциск засудив блокаду експорту пшениці з українських портів.

Про це він сказав наприкінці загальної аудієнції в середу, 1 червня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vatican News

"Викликає велику тривогу блокада експорту зерна з України, від якого залежить життя мільйонів людей, особливо, в найбідніших країнах",  – сказав папа Франциск, не уточнивши, хто блокує постачання українського зерна.

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"Звертаюся з палким закликом зробити все можливе для того, щоби розв’язати цю проблему і щоб гарантувати загальнолюдське право на харчування. Будь ласка, не використовуйте зерно, основний продовольчий продукт, як зброю на війні", – закликав він.

Африканський союз уже попередив, що блокада може спричинити продовольчу кризу на континенті.

Російські кораблі блокують українські порти, перешкоджаючи проходженню експорту через Чорне та Азовське моря. 

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Україна також закликала до зняття блокади, у той час як Росія стверджує, що українська морська територія поблизу портів замінована.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск заявив, що готовий зустрітися з президентом Росії Владіміром Путіним у Москві, однак досі не отримав його відповіді на свою пропозицію.

В інтерв’ю на початку травня він також сказав, що поки не планує візит в Україну. 

Папа Римський також виступив з ідеєю "примирення" України та РФ, коли двоє людей символічно разом несли український та російський прапори у Ватикані, однак, за словами президента Зеленського, українське суспільство не сприйняло цю ідею.

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Теми: Папа РимськийвійнаїжаУкраїна
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