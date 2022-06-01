Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Папа Римський закликав не використовувати зерно з України як зброю

"Європейська правда"Середа, 1 червня 2022, 12:23
Папа Франциск, фото Getty Images

Папа Римський Франциск засудив блокаду експорту пшениці з українських портів.

Про це він сказав наприкінці загальної аудієнції в середу, 1 червня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vatican News

"Викликає велику тривогу блокада експорту зерна з України, від якого залежить життя мільйонів людей, особливо, в найбідніших країнах",  – сказав папа Франциск, не уточнивши, хто блокує постачання українського зерна.

"Звертаюся з палким закликом зробити все можливе для того, щоби розв’язати цю проблему і щоб гарантувати загальнолюдське право на харчування. Будь ласка, не використовуйте зерно, основний продовольчий продукт, як зброю на війні", – закликав він.

Африканський союз уже попередив, що блокада може спричинити продовольчу кризу на континенті.

Російські кораблі блокують українські порти, перешкоджаючи проходженню експорту через Чорне та Азовське моря. 

Україна також закликала до зняття блокади, у той час як Росія стверджує, що українська морська територія поблизу портів замінована.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск заявив, що готовий зустрітися з президентом Росії Владіміром Путіним у Москві, однак досі не отримав його відповіді на свою пропозицію.

В інтерв’ю на початку травня він також сказав, що поки не планує візит в Україну. 

Папа Римський також виступив з ідеєю "примирення" України та РФ, коли двоє людей символічно разом несли український та російський прапори у Ватикані, однак, за словами президента Зеленського, українське суспільство не сприйняло цю ідею.

Читайте також: Папа, що образив українців: що стало причиною останніх рішень та заяв понтифіка.

Теми: Папа РимськийвійнаїжаУкраїна
Головне сьогодні

Плей-офф ЧС-2022 з футболу: збірна України перемогла Шотландію

Україна купить у Польщі близько 60 самохідних гаубиць KRAB - ЗМІ

оновлено від 16:07Відому мережу ресторанів у Києві підозрюють у виведенні коштів у РФ: власники заперечують

Байден оголосив про надання Україні артилерійських систем HIMARS

Угорщина блокує затвердження нових санкцій ЄС: просить виключити патріарха Кирила - ЗМІ

США офіційно підтвердили новий пакет безпекової допомоги для України

Усі новини...
Папа Римський
Зеленський: Україна не сприйняла ідею Папи Римського
Папа Франциск зустрівся із дружинами захисників Маріуполя
В МЗС Польщі здивовані заявами Папи Франциска про війну в Україні
Останні новини
23:39
Плей-офф ЧС-2022 з футболу: збірна України перемогла Шотландію
23:36
Виконавча директорка Facebook звільняється після 14 років роботи
23:32
Американські РСЗВ ще не в Україні, але росіяни уже кажуть, що "знають", де їх розташують
22:56
На Львівщині прозвучали вибухи
22:53
фотоМер показав наслідки обстрілу Миколаєва
22:46
ФОТОСумщина: окупанти скидали з безпілотників саморобні вибухові пристрої в Краснопіллі
22:31
Росія не змогла заплатити по боргах, ціни на квартири зростають: підсумки дня
22:27
На Донбасі ЗСУ відбили 13 атак ворога і знищили два десятки одиниць російської техніки
22:23
Обсяги експорту електроенергії до Польщі потенційно можуть зрости до 1 ГВт
22:08
Британія попросила дозволу США відправити в Україну дальнобійні РСЗВ - ЗМІ
Усі новини...