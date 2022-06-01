Махінації з гуманітаркою: заступник голови ОВА заробляв на безкоштовних "швидких" - СБУ

Правоохоронці викрили заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації на махінаціях з гуманітарною допомогою.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко, Чернівецька обласна прокуратура

Деталі: За даними Служби безпеки, посадовець сприяв використанню у комерційних цілях автомобілів швидкої медичної допомоги, які передали в Україну з Італії як гуманітарну підтримку.

Саме цей профільний заступник голови ОВА був відповідальним за розподіл "швидких" і визначив один із обласних медзакладів як отримувача частини цієї гумдопомоги.

Оборудку вдалося провести через гендиректора медустанови.

Керівник лікарні, відповідно, переоформив 5 отриманих "швидких" на підконтрольну громадську благодійну організацію, засновником і власником якої є він сам, для надання платних транспортних послуг хворим.

Тобто зловмисники заробляли гроші на автомобілях, які насправді передбачалися для безоплатної допомоги від імені держави.

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Пряма мова Дехтяренка: "Раніше СБУ вже повідомила про підозру медику. Тепер, коли зібрана відповідна доказова база, встановлено, що протиправна діяльність відбувалася з відома заступника голови ОВА, цьому високопосадовцю також оголошено про підозру.

Дослівно прокуратура: "Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади. Встановлюються інші причетні до вказаного злочину службові особи".

Що передувало: 6 травня стало відомо, що СБУ на Буковині викрила керівника медзакладу, який організував платні перевезення каретами швидкої допомоги

Гендиректор лікарні вимагав плату від хворих за перевезення автомобілями швидкої допомоги, що належать закладу. Це був, так би мовити, родинний "бізнес", оскільки водій – рідний брат зловмисника.

Правоохоронці зафіксували факт вимагання 16 тис. грн від буковинця за транспортування його з Чернівців до Ужгорода і затримали родича посадовця після розрахунку за цю послугу просто на території лікарні.

Нагадаємо: В кінці травня керівник Чернівецької обласної прокуратури повідомив про підозру депутатці однієї з міських рад Чернівецького району та її чоловікові у розкраданні гуманітарної допомоги.

За даними слідства, подружжя намагалося продати за 4500 доларів США завезений в якості гуманітарної допомоги в Україну транспортний засіб марки "Volkswagen LT28", призначений для передачі ЗСУ.