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Депутатка з Буковини торгувала "Фольксвагеном" із гуманітарки для ЗСУ

Олена РощінаПонеділок, 30 травня 2022, 15:28
Депутатка з Буковини торгувала Фольксвагеном із гуманітарки для ЗСУ
Авто для ЗСУ, фото прокуратури

Керівник Чернівецької обласної прокуратури повідомив про підозру депутатці однієї з міських рад Чернівецького району та її чоловікові у розкраданні гуманітарної допомоги.

Джерело: Чернівецька обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, підозрювані, будучи головою та членом благодійної організації, під час воєнного стану організували незаконну реалізацію гуманітарної допомоги. 

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Подружжя намагалося продати за 4500 доларів США завезений в якості гуманітарної допомоги в Україну транспортний засіб марки "Volkswagen LT28", призначений для передачі ЗСУ.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

 
 
 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 201-2 КК України здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

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Теми: гуманітаркакриміналЧернівецька область
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