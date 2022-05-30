Депутатка з Буковини торгувала "Фольксвагеном" із гуманітарки для ЗСУ
Керівник Чернівецької обласної прокуратури повідомив про підозру депутатці однієї з міських рад Чернівецького району та її чоловікові у розкраданні гуманітарної допомоги.
Джерело: Чернівецька обласна прокуратура
Деталі: За даними слідства, підозрювані, будучи головою та членом благодійної організації, під час воєнного стану організували незаконну реалізацію гуманітарної допомоги.
Подружжя намагалося продати за 4500 доларів США завезений в якості гуманітарної допомоги в Україну транспортний засіб марки "Volkswagen LT28", призначений для передачі ЗСУ.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 201-2 КК України здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.