Депутатка з Буковини торгувала "Фольксвагеном" із гуманітарки для ЗСУ

Керівник Чернівецької обласної прокуратури повідомив про підозру депутатці однієї з міських рад Чернівецького району та її чоловікові у розкраданні гуманітарної допомоги.

Джерело: Чернівецька обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, підозрювані, будучи головою та членом благодійної організації, під час воєнного стану організували незаконну реалізацію гуманітарної допомоги.

Реклама:

Подружжя намагалося продати за 4500 доларів США завезений в якості гуманітарної допомоги в Україну транспортний засіб марки "Volkswagen LT28", призначений для передачі ЗСУ.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 201-2 КК України здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.