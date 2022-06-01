Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Маріупольці досі не мають доступу до їжі й води, потрібні "зелені коридори" – мер

Олена РощінаСереда, 1 червня 2022, 13:51

У Маріуполі залишаються понад 100 тисяч жителів, вони з квітня не мають доступу до питної води та їжі, окупанти видають їм питну воду за роботу, заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Джерело: Вадим Бойченко в ефірі національного телемарафону #UA разом 1 червня

Пряма мова: "Ситуація була і залишається дуже складною. У місті в заручниках окупаційні війська і війська ОПЗЖ, які проголосили себе владою, тримають більше 100 тисяч населення. 

До цього вони вбивали людей "Градами", артилерією, вбили більше 22 тисяч населення… Тепер ми бачимо, що вони готуються і далі вбивати маріупольців уже своєю бездіяльністю. 

Вони щось намагалися зробити з точки зору подачі питної води – але у них нічого не виходить". 

Деталі: Бойченко додав, що кількість поховань у захопленому місті збільшуються, є ще й стихійні поховання. 

Він наголосив, що підвищення температури і зливи формують загрозу інфекційних захворювань: спалахи дизентерії й холери можуть вбити ще тисячі маріупольців.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Вони (російські окупанти – ред.) залучили "МНС ДНР", щоб ті розвозили воду. Але вчора маріупольці повідомили нам, що з них продовжують знущатися: привезену питну воду вони просто так не видають, а хочуть, щоб маріупольці пішли розбирати завали, збирати (тіла – ред.) й допомагали їм ховати вбитих, приховувати ці воєнні злочини... Маріупольці сьогодні працюють за воду… 

І те, що вони (окупанти – ред.) показують у своїх пропагандистських відео, як вони у квітні намагалися видавати їжу, сьогодні цього не відбувається. З квітня маріупольці не мають доступу до їжі і немає, як ми бачимо, питної води. 

Сьогодні ці покидьки тримають у заручниках більше 100 тисяч населення – і маріупольці не мають змоги виїжджати до підконтрольної частини нашої держави. Тому нам треба єднатися навколо цієї проблеми, гуртувати міжнародних партнерів, ООН, Червоний хрест – і створювати стійкі "зелені коридори", щоб наші українці мали змогу їхати до підконтрольної території нашої держави".

Деталі: Коментуючи інформацію свого радника Петра Андрющенка про намір окупантів демонтувати зруйновані будівлі в Маріуполі, Бойченко сказав, що у місті всього 2600 будівель, 50% із них окупанти "зруйнували в попіл" – це більше тисячі багатоповерхівок.

Мер також додав, що з-під завалів будинків зараз піднімають по 70, 100, 200 осіб. 

Це тисячі вбитих мешканців. Трупний запах створює сморід. У місті також не працює каналізація, відсутня система збору сміття. 

Однак останнім часом завали розбирають лише окупанти – так зване "МНС ДНР", із процесу виключили місцеве населення. Бойченко припускає: щоб жителі не передавали законній владі Маріуполя інформацію.

Нагадаємо :Маріуполь був заблокований російськими військами у перші дні війни, з 1 березня, а 20 травня загарбники повністю взяли портове місто під контроль, коли останні українські захисники вийшли з підземель заводу "Азовсталь".

Теми: МаріупольводаокупаціяОРДЛО
Головне сьогодні

Україна купить у Польщі близько 60 самохідних гаубиць KRAB - ЗМІ

оновлено від 16:07Відому мережу ресторанів у Києві підозрюють у виведенні коштів у РФ: власники заперечують

Байден оголосив про надання Україні артилерійських систем HIMARS

Угорщина блокує затвердження нових санкцій ЄС: просить виключити патріарха Кирила - ЗМІ

США офіційно підтвердили новий пакет безпекової допомоги для України

Польща та Україна домовились про наступні кроки для спрощення перетину кордону

Усі новини...
Маріуполь
У Маріуполі окупанти готуються зносити більшість будівель – радник мера
"Унікальна операція": розвідники показали, як доставляли зброю на Азовсталь
Депортують дітей, які втратили батьків: в Маріуполі окупанти взялися за сиріт
Останні новини
22:56
На Львівщині прозвучали вибухи
22:53
фотоМер показав наслідки обстрілу Миколаєва
22:46
ФОТОСумщина: окупанти скидали з безпілотників саморобні вибухові пристрої в Краснопіллі
22:31
Росія не змогла заплатити по боргах, ціни на квартири зростають: підсумки дня
22:27
На Донбасі ЗСУ відбили 13 атак ворога і знищили два десятки одиниць російської техніки
22:23
Обсяги експорту електроенергії до Польщі потенційно можуть зрости до 1 ГВт
22:08
Британія попросила дозволу США відправити в Україну дальнобійні РСЗВ - ЗМІ
21:56
Україна купить у Польщі близько 60 самохідних гаубиць KRAB - ЗМІ
21:51
ІНФОГРАФІКАУ Донецькій області росіяни вбили 7 людей: троє з них у Святогірській лаврі
21:49
Сьомий пакет санкцій буде, але без газового ембарго — Кулеба
Усі новини...