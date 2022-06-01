Маріупольці досі не мають доступу до їжі й води, потрібні "зелені коридори" – мер

У Маріуполі залишаються понад 100 тисяч жителів, вони з квітня не мають доступу до питної води та їжі, окупанти видають їм питну воду за роботу, заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Джерело: Вадим Бойченко в ефірі національного телемарафону #UA разом 1 червня

Пряма мова: "Ситуація була і залишається дуже складною. У місті в заручниках окупаційні війська і війська ОПЗЖ, які проголосили себе владою, тримають більше 100 тисяч населення.

До цього вони вбивали людей "Градами", артилерією, вбили більше 22 тисяч населення… Тепер ми бачимо, що вони готуються і далі вбивати маріупольців уже своєю бездіяльністю.

Вони щось намагалися зробити з точки зору подачі питної води – але у них нічого не виходить".

Деталі: Бойченко додав, що кількість поховань у захопленому місті збільшуються, є ще й стихійні поховання.

Він наголосив, що підвищення температури і зливи формують загрозу інфекційних захворювань: спалахи дизентерії й холери можуть вбити ще тисячі маріупольців.

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Пряма мова: "Вони (російські окупанти – ред.) залучили "МНС ДНР", щоб ті розвозили воду. Але вчора маріупольці повідомили нам, що з них продовжують знущатися: привезену питну воду вони просто так не видають, а хочуть, щоб маріупольці пішли розбирати завали, збирати (тіла – ред.) й допомагали їм ховати вбитих, приховувати ці воєнні злочини... Маріупольці сьогодні працюють за воду…

І те, що вони (окупанти – ред.) показують у своїх пропагандистських відео, як вони у квітні намагалися видавати їжу, сьогодні цього не відбувається. З квітня маріупольці не мають доступу до їжі і немає, як ми бачимо, питної води.

Сьогодні ці покидьки тримають у заручниках більше 100 тисяч населення – і маріупольці не мають змоги виїжджати до підконтрольної частини нашої держави. Тому нам треба єднатися навколо цієї проблеми, гуртувати міжнародних партнерів, ООН, Червоний хрест – і створювати стійкі "зелені коридори", щоб наші українці мали змогу їхати до підконтрольної території нашої держави".

Деталі: Коментуючи інформацію свого радника Петра Андрющенка про намір окупантів демонтувати зруйновані будівлі в Маріуполі, Бойченко сказав, що у місті всього 2600 будівель, 50% із них окупанти "зруйнували в попіл" – це більше тисячі багатоповерхівок.

Мер також додав, що з-під завалів будинків зараз піднімають по 70, 100, 200 осіб.

Це тисячі вбитих мешканців. Трупний запах створює сморід. У місті також не працює каналізація, відсутня система збору сміття.

Однак останнім часом завали розбирають лише окупанти – так зване "МНС ДНР", із процесу виключили місцеве населення. Бойченко припускає: щоб жителі не передавали законній владі Маріуполя інформацію.

Нагадаємо :Маріуполь був заблокований російськими військами у перші дні війни, з 1 березня, а 20 травня загарбники повністю взяли портове місто під контроль, коли останні українські захисники вийшли з підземель заводу "Азовсталь".